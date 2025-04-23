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新北市圖第二總館競圖亮相 耗資40億估120年完工

中央社／ 新北23日電

新北市府今天公布市立圖書館第二總館外觀，全齡化閱讀空間的8層樓建築，座落於三重區，結合564席地下停車場與400人展演空間；文化局說，耗資40億元，115年開工，120年完工。

文化局今天在市政會議報告市立圖書館第二總館規劃進度，地點位於三重區，以平衡溪南、溪北的閱讀資源；將延續板橋總館的「通用設計」理念，並結合科技應用，提供智慧數位化閱讀服務。

文化局說，113年徵選建築師後，由九典聯合建築事務所獲得首獎，8層樓的建築，1樓是生活廣場與風雨走廊，結合周邊社區與正義國小，具有城市地標、休閒交流中心、複合式商業服務、創新學習、科技影音體驗等特色。

文化局說，今天公布的是基本設計，將徵集民眾的意見作為細部設計參考，預計115年動工，120年完工。

聯合國教科文組織定4月23日為世界圖書與版權日（世界讀書日、世界閱讀日），市府今天在市政大廳舉辦「共讀‧未來」特展，展出所有參與市圖第二總館徵選的建築模型與設計圖稿。

市長侯友宜除頒競圖獎金給參與徵選的建築師團隊，也參觀特展。他說，希望以生活、科技、智慧，建造共讀新世代生活的圖書館。第二總圖的概念就是「全齡化城市的閱讀大客廳」，成為現代化全民共融的圖書館。

市圖表示，「2025年新北閱讀節」於新北市政府大廳、市立圖書館各區分館同步展開。市府的「共讀‧未來」主題特展以「圖書館的現在與未來」為視角，其他系列活動還有小小館員體驗、閱讀與城市探索之旅、借書抽限量收藏紀念借閱證。

圖書館 建築師

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