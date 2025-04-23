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新北三芝淺水灣環境營造工程開工 完善污水處理

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝淺水灣污水處理設施準備動工，達到淺水灣的水域淨化目標。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝淺水灣污水處理設施準備動工，達到淺水灣的水域淨化目標。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝淺水灣是親水勝地，不過在靠近公廁附近的下方沙灘卻有一處排水設施，將污水直接排到沙灘流入海中。為了要讓親水的環境更整潔、衛生，讓遊客享受美好的海洋觀光資源，在中央國土署與市府水利局共同挹注經費下，淺水灣的污水處理設施準備動工，動工前公所舉辦祈福儀式，祈求工程順利。

三芝區長賴小萍指出，感謝中央國土署補助840萬元與市府水利局補助360萬元，讓淺水灣的污水處理設施能夠順利動工，未來這個污水處理設施將規劃於現在的機車停車場上，也將透過晴天雨排截流搭配生態池的方式，來達到淺水灣的水域淨化目標，除了淨水的功能，也會搭配環境營造來進行，期待藉此讓生硬的建設更有溫度，更能符合觀光區域的觀光需求。

而從過去就一直關心淺水灣污水處理的市議員鄭宇恩也特別來到祈福儀式現場關心工程的內容與期程，市議員鄭宇恩說，鄉親反應靠海吃飯，卻把生活廢水排入大海實在諷刺，因此也在質詢中不斷的向相關單位局處爭取經費設置污水處理設施，這次也期待在淺水灣污水處理設施完工後，要帶給來到三芝淺水灣親水的遊客更乾淨衛生的戲水場域，並且也透過環境的營造帶動更多的觀光經濟。

國土署 污水

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