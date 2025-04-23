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新北市圖第二總館建築外觀首度曝光 明年開工、2031年完工

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市圖第二總館建築外觀今首度亮相。圖／新北市立圖書館提供
新北市圖第二總館建築外觀今首度亮相。圖／新北市立圖書館提供

新北市圖第二總館建築外觀今首度亮相，新北市長侯友宜說，為平衡新北市區域發展、提升閱讀能量，新北市積極推動溪北建設，除在三重打造新北第二行政中心，也斥資40億蓋第二總館，明年細部設計開工，盼2031年完工，將串聯新板特區與新莊副都心，成為新北市三大軸心。

文化局長張䕒育今在市政會議上報告第二總圖建築規畫，以「打開書本」為設計理念的第二總館建築外觀，預計興建地上8層樓、地下3層樓，1樓至2樓規畫生活廣場、商業街、風雨球場、風雨走廊，2樓到8樓為閱覽空間，包含多媒體區、XR親子兒童劇場等；地下停車場可提供汽車364格、機車200格。

侯友宜今說，目標是投入53.3億，新建19館、改造386館，從上任到現在已新建10座、改造180座圖書館。而第二總館設在三重主要是平衡溪南、溪北發展，且第二總館目標很清楚，需具辦知識、生活及科技性，也要結合社區周邊的環境，投入40億蓋第二總館，今年已完成建築基本設計，明年細部設計開工後，盼2031年完工。

此外，2025年新北閱讀節「共讀·未來」自4月19日起至5月30日在新北市政府一樓大廳、新北市立圖書館各區分館同步展開。4月19日至5月2日「共讀·未來」主題特展以圖書館的現在與未來為視角，呈現新北市城市閱讀進步與轉變；另外也展出第二總館競圖成果與未來藍圖，透過建築模型、設計圖稿，勾勒跨越世代、科技與生活交織的未來圖書館。

除閱讀特展，2025新北閱讀節系列活動，還有深受大小朋友喜愛的小小館員體驗、閱讀與城市探索之旅、借書抽限量收藏紀念借閱證等不同形式，靜態與動態兼具的閱讀活動，民眾可至新北市立圖書館網站查詢（https://www.library.ntpc.gov.tw/）。

為平衡新北市區域發展、提升閱讀能量，新北市長侯友宜斥資40億蓋第二總館。記者劉懿萱／攝影
為平衡新北市區域發展、提升閱讀能量，新北市長侯友宜斥資40億蓋第二總館。記者劉懿萱／攝影
為平衡新北市區域發展、提升閱讀能量，新北市長侯友宜斥資40億蓋第二總館。記者劉懿萱／攝影
為平衡新北市區域發展、提升閱讀能量，新北市長侯友宜斥資40億蓋第二總館。記者劉懿萱／攝影

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