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台大醫院施工架倒塌釀死傷 北市勞檢處：停工、擴大勞檢
針對台大醫院東址外牆更新工程21日發生施工架倒塌，導致外籍移工不幸死亡的重大職業災害案件，臺北市勞檢處已下令停工，並針對該工程的大小承包商於北市其餘21處的在建工地，將進行勞檢。
勞動局表示，經初步調查，罹災者於施工架上從事搬運作業時，因施工架上堆置過多物料，以致超載限制讓施工架倒塌，重壓罹災者致死。對此，勞檢處針對台大醫院東址外牆更新工程的大小承包商，另於臺北市尚有21處的在建工地，除該外牆工程處分停工外，也將針對其他在建工地於1周內作全面勞檢，確保作業勞工安全。
勞動檢查處何洪丞處長補充，經勞檢處接獲通報後，已立即派員實施檢查，目前已令工地停工，並要求事業單位須提出復工計畫送本處審查合格後，才准其復工。
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