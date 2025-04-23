新北市新泰塭仔圳莊泰路 4/23正式通車

新北市新泰塭仔圳重劃區最主要的南北向幹道-莊泰路，其領航路至莊田路間的路段將於23日下午1點正式開放通車，橫向的領航路、三泰路、中正路均銜接莊泰路，估算約能節省10分鐘的區域交通時間。

新北市地政局表示，隨著工程進度推進，塭仔圳交通路網日益成形，去年開通區內首條30米計畫道路領航路之後，今年1月起，南北貫穿整個塭仔圳、全長3.75公里的莊泰路，也依工程進度分階段通車，為因應將來泰板輕軌行經，路中央留設了輕軌預定帶，現階段種植各種灌木營造景觀廊道，利用不同品種展現四季變化，將成為區內最長的一條景觀大道。

地政局指出，莊泰路路寬30米，雙向各2個車道，將開放領航路至莊田路間的路段，預期將更有效的分散三泰路、中正路一帶車流，讓新莊、新北大道至塭仔圳地區的往來更為順暢，同時提升急救、緊急應變等公共安全效益，道路路口也設置庇護島、行穿線退縮，完善人本交通環境。

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