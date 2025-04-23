新北運動聚點健身中心 4/26-5/15全館免費
為推動全民運動與健康促進，新北運動聚點T-SoX飈動精準健康促進中心插旗江子翠重劃區，將於4/26至5/15開幕試營運全館免費使用，邀請民眾搶先體驗結合數位科技與運動科學的創新訓練空間。
體育局表示，T-SoX飈動精準健康促進中心香社板橋店主打高效、科學化訓練模式，結合「數位運動科技」、「健康促進」與「運動醫學」的嶄新運動空間，場館內配備最新的數位重訓、有氧設備，以及來自美國的常壓低氧運動設施，營造專業又高效的訓練環境，另提供多元團體課程與專業私人教練服務，滿足不同需求的運動族群。為歡慶開幕，試營運期間提供「心肺有氧區」及「自由重訓區」全面免費使用以及數位環狀有氧團體課程免費開放體驗。
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