新北市府秘書處長饒慶鈺請辭 祝惠美接任

新北市政府今天下午發布人事調整訊息，現任秘書處長饒慶鈺因個人生涯規劃請辭獲准，處長職務由技監祝惠美接任，人事命令於4月24日生效。

新北市府新聞局下午發布新聞表示，新任秘書處長祝惠美公務經驗豐富，歷經市府技監、市府工務局長、副局長及新建工程處長等職務，在工作崗位積極奉獻，未來將持續為市政打拼。

市府表示，新任秘書處長祝惠美為國立台灣科技大學工程技術研究所碩士，經歷市府技監、工務局長等職位。

市長侯友宜稍早在市政會議時宣布饒慶鈺請辭，並感謝她6年多來，為新北市推動城市外交，因她未來也有人生規劃，祝福饒慶鈺面對其他的人生挑戰，繼續為國家做事。

饒慶鈺的父親為前立法院副院長饒穎奇，姊姊為台東縣長饒慶鈴，饒慶鈺上午發表感言時表示，擔任公職26年，有幸與新北團隊共事。但因父親年紀已高齡，身體也不如以往，想辭職多陪陪家人。