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北捷禁食區擬賣食品 北市議會法規會不同意

中央社／ 台北23日電

北捷為增加收益，修法打算讓禁食區賣食品，但北市議會法規會今天討論後不予同意；北捷另把管理辦法修改為自治條例，議員質疑影響法律位階且是偷渡修法，決議暫擱。

台北市議會法規委員會上午審議修正「台北大眾捷運系統附屬事業經營管理辦法」為「台北市大眾捷運系統附屬事業經營管理自治條例」案，北捷總經理黃清信、台北市法務局長連堂凱等人列席。

北捷為增加收益，規劃修正管理辦法，包含開放捷運禁止飲食區內販售食品。黃清信報告指出，修法是希望在捷運站內禁食區販售包裝良好的食品，但不會開放飲食，當時評估是能增加商業收入。

黃清信表示，若在捷運站內販售食品，以單一站點換算，1年約新台幣180萬元收入，初估設3到5個站點，總收益約450萬元到800萬元。但考量議會建議後，會採取其他方式增加收益。

擔任法規委員會第一召集人的國民黨議員吳世正說，北捷禁止飲食是全國有名，北捷公司原本打算修法開放禁食區賣食品，因議會有意見而不修正，改來改去是在「開議會法規委員會玩笑嗎」，且不開放飲食，除不影響觀瞻也能防範老鼠等動物出沒站內。

吳世正說，今天原本要討論開放禁食區是否能販售食物，但議會委員會討論後確定不同意，但北捷把條文從「辦法」改為「自治條例」，這部分事關重大。

連堂凱解釋，管理辦法是在地方制度法制定前訂定，當時有送北市議會三讀通過，既然地方制度法有相關規定，才評估將管理辦法修改為「自治條例」。

吳世正不滿連堂凱說法，認為事涉不同法律位階，且條文是經當時議會三讀，若修改後相關更動將直接授權市府或北捷決定，恐不用送議會審議，質疑是暗渡陳倉。

民進黨台北市議員許淑華說，若管理辦法升格為自治條例，細節也須修改，其他議員認為這是包裹式修法，且因可能會大幅更動條文細節，相關審議應更謹慎。

其餘列席的台北市議員則初步認同可修改名稱，但因最後討論許久，此條文名稱的修正案先被暫擱。

另方面，議員也認為，北捷提出的經營附屬事業經主管機關核准條文含糊不精準，質疑授權給北捷過多權力，討論後也暫擱。

北市議會法規會對此修正案討論約2個多小時，因對內容有眾多意見，決議暫擱並要求北捷在一週內向議員溝通後，再評估是否續審。

北市 北捷 議員

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