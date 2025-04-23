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漏網鏡頭..蔣萬安爆氣反擊綠議員 李四川一動作曝光
台北市長蔣萬安今赴民進黨議會黨團說明重大法議案，因綠營議員輪番質疑蔣萬安赴北檢違法，蔣萬安爆氣反擊，不過過程也有個漏網鏡頭，就是蔣萬安怒氣反擊時，坐在一旁的副市長李四川有輕輕拉了一下蔣萬安，似乎在提醒市長。
蔣萬安會後媒體堵訪問，被問及是否這次來民進黨團說明重大法議案被「公審」？蔣萬安說，每個會期都會到各黨團，做重大法議案說明，這也行之有年，就是彼此溝通、交換意見，大家總是會有不同意見，都是希望讓市政順利推動。
蔣萬安提到，剛剛與黨團做這個會期重大法議案說明，彼此交換意見，過程還算順利，聚焦在市政議題，也請各局處、或者我來一一回覆議員。
至於被問及李四川也有傳紙條，蔣表示，李副是就工程部分，他目前督導案子的最新開會進度，提供給他，讓議員問到可以如實回覆。
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