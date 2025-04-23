綠批生生有鮮乳放蔣宣傳片 蔣萬安：歡迎跨黨派一起拍

生生喝鮮乳上路一周提領率超過7成，台北市長蔣萬安今赴議會民進黨團報告，議員對於鮮奶政策也都給予肯定，但宣傳上卻要求老師放蔣萬安宣傳影片，甚至要回報給教育局，批「造神、作秀」。蔣萬安表示，好的政策不分顏色黨派，既然「中央不做，台北來做」，若議員也認同可以大家一起拍宣傳影片。

簡舒培表示，生生喝鮮乳上禮拜上路後成效看似不錯，連自己家小朋友都有去喝要謝謝蔣，甚至回來告訴她「這瓶鮮奶是蔣萬安給我的」，因為學校都在放影片，內容是蔣萬安告訴大家要去領鮮乳。

林延鳳表示，影片幾乎每天中午都在放，就連小朋友甚至以為蔣萬安到學校發鮮乳，甚至要求學校要做報表回傳給教育局，「作秀有必要做成這樣嗎？」

林延鳳也說，目前幼兒園領取是採數位卡證方式，但現在園所作業方式，是先讓家長選擇是否自己領還是幼兒園代領，若幼兒園老師代領每個禮拜要拿一疊卡片去換，其實政策並不聰明，更擾亂幼兒園行政作業，呼籲政策應還有精進空間，不要只會拍影片行銷個人；議員劉耀仁也認為，影片應馬上下架避免爭議。

市長蔣萬安說，好的政策應不分任何顏色、黨派，中央連一周一次機會都不願意給孩子，他赴行政院開會詢問行政院長卓榮泰聲稱，這個政策造成行政負擔，他也提出改成超商領取，卻未獲行政院同意，因此「中央不做，台北來做。」如果大家認同該政策，未來財政允許也希望國、高中都能喝到，也歡迎跨黨派拍宣傳影片。

蔣萬安強調，宣傳上從來沒有想說要增加學校面負擔，希望孩子一開始上路知道這個政策去兌換，宣傳上也會透過各種方式更加到位。

局長湯志民表示，籌辦近3個月，前期因預算問題到過年後確認，也希望孩子、家長都能夠知道，透過發信、計畫，目前每天也都開2次會議，討論執行狀況。