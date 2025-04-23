聽新聞
0:00 / 0:00

綠批生生有鮮乳放蔣宣傳片 蔣萬安：歡迎跨黨派一起拍

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
生生喝鮮乳上路一周提領率超過7成，成效不錯。台北市長蔣萬安今天赴議會民進黨團報告，議員對於鮮奶政策也都給予肯定，但宣傳上卻要求老師放蔣宣傳影片，甚至要回報給教育局，認為是個人行銷。記者洪子凱／攝影
生生喝鮮乳上路一周提領率超過7成，成效不錯。台北市長蔣萬安今天赴議會民進黨團報告，議員對於鮮奶政策也都給予肯定，但宣傳上卻要求老師放蔣宣傳影片，甚至要回報給教育局，認為是個人行銷。記者洪子凱／攝影

生生喝鮮乳上路一周提領率超過7成，台北市長蔣萬安今赴議會民進黨團報告，議員對於鮮奶政策也都給予肯定，但宣傳上卻要求老師放蔣萬安宣傳影片，甚至要回報給教育局，批「造神、作秀」。蔣萬安表示，好的政策不分顏色黨派，既然「中央不做，台北來做」，若議員也認同可以大家一起拍宣傳影片。

簡舒培表示，生生喝鮮乳上禮拜上路後成效看似不錯，連自己家小朋友都有去喝要謝謝蔣，甚至回來告訴她「這瓶鮮奶是蔣萬安給我的」，因為學校都在放影片，內容是蔣萬安告訴大家要去領鮮乳。

林延鳳表示，影片幾乎每天中午都在放，就連小朋友甚至以為蔣萬安到學校發鮮乳，甚至要求學校要做報表回傳給教育局，「作秀有必要做成這樣嗎？」

林延鳳也說，目前幼兒園領取是採數位卡證方式，但現在園所作業方式，是先讓家長選擇是否自己領還是幼兒園代領，若幼兒園老師代領每個禮拜要拿一疊卡片去換，其實政策並不聰明，更擾亂幼兒園行政作業，呼籲政策應還有精進空間，不要只會拍影片行銷個人；議員劉耀仁也認為，影片應馬上下架避免爭議。

市長蔣萬安說，好的政策應不分任何顏色、黨派，中央連一周一次機會都不願意給孩子，他赴行政院開會詢問行政院長卓榮泰聲稱，這個政策造成行政負擔，他也提出改成超商領取，卻未獲行政院同意，因此「中央不做，台北來做。」如果大家認同該政策，未來財政允許也希望國、高中都能喝到，也歡迎跨黨派拍宣傳影片。

蔣萬安強調，宣傳上從來沒有想說要增加學校面負擔，希望孩子一開始上路知道這個政策去兌換，宣傳上也會透過各種方式更加到位。

局長湯志民表示，籌辦近3個月，前期因預算問題到過年後確認，也希望孩子、家長都能夠知道，透過發信、計畫，目前每天也都開2次會議，討論執行狀況。

幼兒園 影片 蔣萬安

延伸閱讀

影／蔣萬安轟「違法不是內政部長說的算」 綠議員拍桌吼回

吳思瑤：藍白想倒閣要先整合 民進黨不會隨之起舞

綠當面轟聲援闖禁制區 蔣萬安：個人行為、責任都承擔

【即時短評】怕輸的在野黨 要怎麼贏？

相關新聞

新北三芝淺水灣環境營造工程開工 完善污水處理

三芝淺水灣是親水勝地，不過在靠近公廁附近的下方沙灘卻有一處排水設施，將污水直接排到沙灘流入海中。為了要讓親水的環境更整潔、衛生，讓遊客享受美好的海洋觀光資源，在中央國土署與市府水利局共同挹注經費下，淺水灣的污水處理設施準備動工，動工前公所舉辦祈福儀式，祈求工程順利。

新北淡水沙崙文創園區 議員、里長會勘進度與期待落差大

為了要重現新北市淡水區沙崙海水浴場早期的觀光人潮榮景，由新北市政府經發局與財政部國有財產署合作開發，南山人壽投資進駐「淡水沙崙園區暨停車場用地招商案」，文創園區占地約2.55公頃，日前沙崙里長彭瑀筑與新北市議員蔡錦賢到工程現場會勘進度，里長表示，發現園區的規劃與未來的走向讓里長蠻失望，原因是親水設施設計規模偏小，無法重現過往沙崙海水浴場那樣的觀光榮景。

推廣在地文化 蘇文魁細說淡水聽見滬尾故事

為了推廣在地文化，滬尾藝文休閒園區與淡水社區大學，特別邀請深耕淡水三十餘年的資深文史工作者蘇文魁老師，來到滬尾藝文休閒園區的望高樓，透過美麗的風景，帶來主題講座「細說淡水」，他以多年來挖掘地方故事與文化資產的豐富經驗，帶領聽眾走入歷史現場，從獨特視角重新認識這座城鎮的前世今生。

下雨天也能打 新北汐止忠孝網球場全新鋪面啟用

在高速公路高架橋下的汐止區忠孝網球場，白天晚上都有不少人打球，不過時間一久，地面出現破損情況，還會積水，所以新北市議員白珮茹就以建議款協助，由汐止區公所施工改善，現在全新鋪面完成，加強止滑、改善排水，全新球場重新開放啟用，打球民眾都稱讚。

藍北檢抗議 綠營提案蔣萬安5/9赴議會專案報告

檢調日前搜索約談國民黨北市黨部，台北市長蔣萬安以個人身分赴北檢抗議，引發綠營議員不滿。民進黨北市議員提案，要求市長蔣萬安...

新北運動聚點健身中心 4/26-5/15全館免費

為推動全民運動與健康促進，新北運動聚點T-SoX飈動精準健康促進中心插旗江子翠重劃區，將於4/26至5/15開幕試營運全館免費使用，邀請民眾搶先體驗結合數位科技與運動科學的創新訓練空間。 體育局表示

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。