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低碳建築系統獲獎 工務局向侯友宜獻獎展智慧城市實力

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市政府工務局推動「低碳建築評估系統」，在2025智慧城市展暨淨零城市展獲得創新應用獎，工務局長馮兆麟(左一)率領獲獎同仁在市政會議中將獎項獻給市長侯友宜(中)。圖／新北市工務局提供
新北市政府工務局推動「低碳建築評估系統」，在2025智慧城市展暨淨零城市展獲得創新應用獎，工務局長馮兆麟(左一)率領獲獎同仁在市政會議中將獎項獻給市長侯友宜(中)。圖／新北市工務局提供

新北市政府工務局日前參加「2025智慧城市展暨淨零城市展」，以「低碳建築評估系統」脫穎而出，榮獲「智慧城市創新應用獎」。工務局長馮兆麟今帶領獲獎團隊在市政會議中向市長侯友宜獻獎，侯對工務局代表市府參賽並獲肯定表示高度讚賞。

馮兆麟指出，該展由電腦公會主辦，於3月18日在南港展覽館舉行，現場聚集超過2千個國內外參展攤位，是國內指標性國際展會之一。工務局此次參展，展示新北在智慧建設方面的創新成果，包括獲獎的「低碳建築（BIM模型）評估系統」，以科技導入公共建設，提升效率並兼顧永續發展目標。

工務局表示，展覽期間，工務局攤位吸引眾多來賓駐足，除低碳建築系統外，「iRoad智慧道路管理中心」、「智慧建築管理」及「建管無紙審照系統」也獲得國內外建設單位高度關注。由臉書粉專「工程圖輯隊」打造的AI虛擬主播「國民老工」也成為展區焦點，吸引不少民眾與之互動。

為提升國際交流，新北市工務局此次更特別指派英語流利的同仁現場接待與解說，積極展現市府開放、專業的形象，成功提升新北市在國際城市間的能見度與影響力

新北市政府工務局日前受邀參加「2025智慧城市展」，展示豐碩的智慧建設創新成果，吸引外賓關注受到國際矚目。圖／新北市工務局提供
新北市政府工務局日前受邀參加「2025智慧城市展」，展示豐碩的智慧建設創新成果，吸引外賓關注受到國際矚目。圖／新北市工務局提供

低碳 碳建築

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