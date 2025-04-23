大缺工！北市路燈逾18萬盞僅116人管 人力缺口近2成

北市公園處委外預算不斷升高，年逾4億元，遭工會反彈。北市公園處坦言， 面對大環境缺工，政府機關持續尋求解方，目前北市約有18萬4千盞路燈需做日常維護修繕，其中約有16萬5千盞LED路燈需逐步換裝，但路燈工程隊編制143人，現僅116人，人力缺口達27人。

北市公園處表示，處內日常業務包括公園維護、公廁清潔，尤其攸關夜間照明環境安全，需大量人力維護，加上每年徵才都無法補足人力，路燈維護工作研擬以PFI(Private Finance Initiative 民間融資提案）的方式推進業務，既有的職工工作權則完全不受到影響。目前除了台北市，其他5都在路燈維護業務方面，均以PFI方式辦理。

PFI與一般勞務委外不同，是廣義促進民間參與公共建設的採購方法，私人公司依據政府定義的規範，提供公共部門基礎設施或服務。

公園處路燈工程隊隊長李七郎表示，目前北市約有18萬4千盞路燈需做日常維護修繕，其中約有16萬5千盞LED路燈需逐步換裝，路燈維護工作卻遭遇三大問題，首先是燈具老化，公園處自101年度開始換裝之LED路燈迄今已逾11年，除了加速更新外，也需要更強度的維護。

公園處提到，現有專業人力不足，路燈工程隊編制143人，現在僅有116人，人力缺口達27人，但是隨著員工退休及徵人不易，人力缺口越來越大；另外，路燈工程委外廠商不足，寡眾市場下，廠商家數少。如果引入PFI制度，辦理全市LED路燈換裝暨維護工作，可改善目前遭遇的問題。

公園處說，無論採取何種措施，「保障現有人員工作權益是最大的前提」。如推動PFI計畫，仍維持目前4個分隊，現有人員工作權益不受影響，並期能提供穩定優質的路燈照明品質，現有人力仍可依其專業辦理路燈維修、巡查等業務。

為避免員工誤解權益受損，公園處已於3月間分別與各分隊人員座談，大致都表示理解路燈PFI委外維護模式。公園處後續亦將持續協調，並妥予規劃工作內容，以達成提升路燈維修時效及品質目標。