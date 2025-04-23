北市表揚模範清潔隊員 局長揭工作心酸籲中央「首都加給」法制化
環保局今天於市府表揚168位模範清潔職工，其中有聽力障礙的黃金達在溝渠隊工作逾40年，一直以來任勞任怨完成任務，在黑暗下水道或溝渠與同仁溝通上也沒有障礙。環保局長徐世勳也直言，北市清潔隊壓力比其他縣市大，會持續精進同仁軟硬體設施，並呼籲中央能將清潔隊員「首都加給」法制化。
今年已64歲黃金達從19歲開始就到溝渠隊工作，服務年資逾40年，儘管聽力上有障礙，仍任勞任怨完成上面交代的工作，隊長管敏秀表示，溝渠隊比一般清潔隊員難度風險更高，每天5點就要上班，更要進入黑暗的下水道或溝渠內，需要比一般人有更高的耐受度與承受力，隊員間的默契與信任更為重要。
管敏秀說，黃金達非常老實，她與黃共事許久，卻從來沒聽過他對任何人或任何事情去抱怨，只要是班長交代事情，可能他人會覺得有困難猶豫，但對黃來說指令下來就衝第一個去做。與他共事20多年的隊友林先生表示，有一次清理區隊的側溝，寬度大約只有60公分寬，當沖頭工具因油或其他物質堵塞卡在裡面，沒人敢進去拿，「他二話不說鑽進去拉出來」非常不簡單。
黃金達也表示，自己一開始其實誤打誤撞別人介紹，就進到清潔隊工作，這麼多年來，也不會去想太多，就是把該做的事情做好，對任何事情負責，對於得獎很開心也很榮譽。
而先前北市環保局也表示要向中央爭取首都加給，局長徐世勳表示，已在3月18日發函中央爭取相關的加給或福利，不過中央27日回函建議北市可以在其他的福利上面增加，「委婉的不同意」，但會透過各種場合持續爭取。
徐世勳也說，北市清潔隊同仁壓力相較於其他縣市確實較大，包含大型活動如跨年、陳抗等幾乎都有環保局同仁的協助，以及垃圾車逾4000個站點準時抵達要求都很高，也呼籲中央能思考比照警消將「首都加給」法制化，在此之前也會和工會持續討論，讓軟硬體設備持續更新，包含隊員安全帽、垃圾車。
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