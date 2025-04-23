新北運動聚點健身中心插旗江子翠重劃區 4月26日至5月15日試營運全館免費

新北運動聚點健身中心插旗板橋區江子翠重劃區，由T-SoX飈動精準健康促進中心經營，4月26日至5月15日開幕試營運全館免費使用，邀民眾搶先體驗結合數位科技與運動科學的創新訓練空間。

新北體育局表示，T-SoX飈動精準健康促進中心香社板橋店主打高效、科學化訓練模式，結合「數位運動科技」、「健康促進」與「運動醫學」的嶄新運動空間，場館內配備最新的數位重訓、有氧設備，以及來自美國的常壓低氧運動設施，營造專業又高效的訓練環境，另提供多元團體課程與專業私人教練服務，滿足不同需求的運動族群。

試營運期間提供心肺有氧區、自由重訓區全面免費使用，及數位環狀有氧團體課程免費開放，民眾可上網預約體驗。

為推動全民運動與健康促進，新北市2019年起積極推動「運動中心2.0計畫」，優化市轄都會區空間，打造「新北運動聚點」新品牌，並引進運動健身知名業者進駐營運，創造雙品牌效益。迄今已完成59處運動聚點，為市民提供多元、便利的運動環境。

4月26日至5月15日試營運營業時間為下午1時至晚間9時，團體課程即日起線上報名，相關資訊可至T-SoX飈動精準健康促進中心香社板橋店粉絲專頁，更多新北運動資訊可追蹤新北運動聚點粉絲團。