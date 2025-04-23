北捷禁飲區不賣食品了 修法版本改挨轟「愛改就改」開玩笑？

北捷為增加商業收入，上會期提修正「大眾捷運系統附屬事業經營管理辦法」，升格為自治條例，開放禁飲食區可買食品，今天法規會續討論此案，北捷拿掉「禁飲食區可買食品」條文，北捷評估，若開放可增4至8百萬商業收益，但因反彈多，維持禁飲食區不得販售食品。

不過由於北捷上會期送來的升格自治條例版本，是經議會大會交付法規委員會審查，北捷新會期續審，卻自行決定修改條文，不拿掉禁飲食區不得買食品，引發第一召集人吳世正不滿，指北捷、法務局的搞法讓他一整晚睡不著覺，批評北捷「這不是開玩笑嗎？愛改就改？還不合議會審查程序？」

議會法規委員會今天續審北捷大眾運輸系統附屬事業經營管理辦法，升格為自治條例，上會期審查時，委員會就質疑北捷拿掉禁飲食區不得販售食品規定，很奇怪，會變成捷運站內「可以買、不能吃」，且北捷常有老鼠出沒驚嚇乘客，不怕引來更多蟑螂老鼠？

今天法規委員會，委員也贊同應該不要拿掉禁飲食區販售食品，吳世正說，如果修法開發，將影響北捷環境觀瞻、還有若有小動物咬電線等，很難說捷運安全不會出事，一旦捷運出事就會出大事了，難怪上會期法規會委員都無法接受，甚至民眾會認為，怎麼政府機關沒有誠信？以前不可以販賣，現在可以賺錢？市民都覺得被騙。

議員陳宥丞則問，上會期修法要開放，是否有評估可以收益多少？黃清信說，世界各國捷運的作法不同，像日本的捷運還可以賣拉麵，先前北捷評估，若開放賣食品一個站約有180萬租金收入，初步規畫可能會規畫3至5個點位，一年收益約4百至8百萬元，以北捷年5億多元收入，恢復禁止還不至於有種重大影響。

議員陳宥丞問，上會期修法開放有評估收益多少？黃清信說，世界各國捷運的作法不同，像日本還可以賣拉麵，先前北捷評估，若開放賣食品一個站約有180萬租金收入，初步規畫可能會規畫3至5個點位，一年收益約4百至8百萬元，以北捷年5億多元收入，恢復禁止還不至於有種重大影響。

召集人吳世正對於大眾捷運系統附屬事業經營管理辦法，要修成自治條例很有意見，認為修法後，法律位階將提高，認為北市府的附屬事業提到這麼高的法律位階，並不適合。