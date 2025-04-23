北海岸媽祖文化祭登場 遶境、藝文與公益展信仰魅力

2025北海岸傳奇媽祖文化祭4月26日登場，系列活動至5月13日，金山區公所主辦、金包里慈護宮承辦，今為活動暖身。今年活動內容結合宗教儀式、街頭藝文、國際交流及公益捐血，規模再創新高。

新北市副市長劉和然表示，媽祖信仰代表庇佑與慈悲，每年農曆4月16日退潮之際，信眾步行恭請金包里二媽返回野柳媽祖洞，為北海岸重要宗教盛事。今年推出多元活動，期望帶動觀光、凝聚社區向心力，也歡迎大家沿途欣賞海岸風光，品嚐在地美食。

劉和然說，媽祖文化祭是非常重要的文化活動，金包里慈護宮不僅是歷史悠久的宗教建築，也一直是績優宗教團體，長年在地方深耕，對弱勢照顧、清寒獎學金與長輩關懷等服務都落實執行。今年的活動內容更具創意與特色，期待吸引更多民眾參與，感受媽祖信仰的溫暖與力量。

金包里慈護宮董事長游忠義指出，文化祭今年規劃兩種遶境方案，包括200元的「心靈行腳」與700元的「隨轎行腳」，後者可獲得升級版行腳裝備與多項好禮。報名者可參加限量「媽祖聖杯」抽獎，總計200個。此外，今年首度開放外籍人士報名「36執事執法仗」體驗活動，吸引元智大學、致理科大外籍生參與，親身體驗台灣民間信仰文化。

民政局長林耀長表示，文化祭融合宗教與公益，5月11日母親節當天舉辦「熱血永在」捐血活動，成功捐血者可獲得限量文創帽、小神衣或媽祖金幣。另有深受好評的「集章換壓轎金」活動，凡蒐集指定四宮廟章戳者，可兌換由媽祖加持的壓轎金，象徵平安如意。