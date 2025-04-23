在侯友宜小內閣6年多突閃人引討論 饒慶鈺：唯一動機是陪伴家人

新北市秘書處長饒慶鈺在市長侯友宜小內閣6年多，饒以要回台東老家陪伴年邁父母為由向侯請辭，今天是上班最後一天。饒下一步是否要布局參選，還是重回外交體系，充滿想像空間，饒慶鈺受訪表示，真的是單純想多陪伴父母，「請大家不必急著幫我找工作！」

新北市議會定期會即將開議，侯友宜周五將做施政報告，開議前離職，引發議員關注。議會國民黨團書記長王威元表示，確實滿錯愕，事前沒聽聞饒要離職的消息，感謝饒處長這6年多的付出，秘書處兩大任務是管理市府硬體環境，另一重點是國際事務，目前穩健推進，相信侯市長會很快有人事安排。另有議員直呼「這是不是跳船啊！」

饒慶鈺的胞姊、台東縣長饒慶鈴已連任2屆，台東地方認為，2026縣長一役，藍營應該是議長吳秀華家族上陣，饒慶鈺回台東家鄉選舉的機會應該不大。

52歲饒慶鈺是外交官出身，在侯團隊6年多，在加入新北市政府之前，饒慶鈺曾任台北市國際事務諮詢委員會與大陸事務委員會的執行秘書，有豐富的公共行政與國際事務歷練。她在外交部期間，長年派駐美國，業務範疇涵蓋聯合國、北美與歐洲等重要國際事務，展現其深厚的全球視野與外交專業。2007年至2009年期間，在立法院擔任國會官方口譯。

2018年12月，饒慶鈺帶著豐富的國際經驗加入新北市政府，擔任市長幕僚體系中負責國際事務的首長。2019年，她主導推出全台首份自願地方檢視報告（Voluntary Local Review, VLR），開啟SDGs在地化的里程碑，並成功喚起市民與中央對永續發展議題的關注。2020年，她成為唯一受聯合國人居署邀請、代表台灣於阿布達比第十屆世界都市論壇發表專題演講的城市官員。同年，新北市也榮獲「全台最具永續影響力城市」獎項，展現地方創新治理成果獲得國際肯定。

饒慶鈺說，這6年來完成許多重要任務，感謝並肩作戰夥伴。對於外界臆測下一步是否要布局選舉，或重回外交系統，饒表示，父親已高齡90歲，母親也80歲了，希望能把握陪伴父母的時光。