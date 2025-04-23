新北計程車逾2.1萬輛 服務中心將再添1處

新北市計程車數量超過2.1萬輛，新北市過去有3處計程車休息站，不敷使用，新北市交通局規畫在新店安坑一號道路高架橋下設置第四處安坑計程車服務中心，除了提供車格，也設置貨櫃屋，備有桌椅、電視、冰箱與飲水機設備，照顧辛苦運將，預計年底前完工。

計程車司機工時長，不少人為了家計，每天都跑超過12小時，吃喝多在小小車內解決，可能衍生疲勞駕駛等問題，危及乘客安全。

新北市目前有3處計程車休息站，包括板橋萬板路西南計程車服務中心、三重中山橋下計程車服務中心與重新橋下計程車服務中心。

交通局統計，重新橋下服務中心有100格車格，使用率最高，平均每月服務3315人次，其次是33車格的溪南中心，平均每月服務人次1737人，有25格的中山橋下平均服務人次也有652人。

對比北市有5處計程車服務中心，新北服務量能不足，新北市交通局規畫在新北市新店區安康路一段與安一路一段路口設置第4處服務中心。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，安坑一號道路高架橋下現為「安坑計程車停車場」，目前有19格汽車格，交通局規畫購置貨櫃屋，休憩桌椅、電視、冰箱、飲水機等，預計年底前完成，服務更多運將。

林詩欽指出，新北市486處公有停車場24小時均有計程車30分鐘內免費服務，其中板橋、樹林、新店等熱門地點，有3處開放1小時可供司機休息利用。

新北市持續辦理計程車駕駛優惠健康檢查補助、計程車英日語訓練免費課程及優良駕駛表揚等補助獎勵措施。

林姓計程車司機指出，他們經常以車為家，如果能有休息站能夠簡單「眯一下」，確實可以解決他們的開車疲累感，可以讓服務品質提升。

市議員陳乃瑜指出，樂見市府增設服務中心，但台北市有5處服務站，提供403格供司機休息，並可24小時使用，相較下新北市目前僅3處服務站、175格，使用時間為周一至周五上午9時至下午5時，且設備陽春，缺乏盥洗沐浴的地方。