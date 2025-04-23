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新北違建強拆屋主不清運致樓下漏水 議員促修法納清理費

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市土城區一處頂樓違建去年3月遭新北拆除大隊強制拆除，但拆除後廢棄物堆置逾一年無人清理導致排水受阻、樓下住戶長期漏水。圖／林銘仁提供
新北市土城區一處頂樓違建去年3月遭新北拆除大隊強制拆除，但拆除後廢棄物堆置逾一年無人清理導致排水受阻、樓下住戶長期漏水。圖／林銘仁提供

新北市土城區一處頂樓違建去年3月遭新北拆除大隊強制拆除，但拆除後廢棄物堆置逾一年無人清理導致排水受阻、樓下住戶長期漏水，甚至發生電線積水漏電危機。民眾多次反映無果後，向議員林銘仁議員。林銘仁說目前拆除違建收費自治條例僅收拆除費未收清理費，導致類案頻傳，應修法讓屋主負擔清運費用，環保局表示已要求使用人限期改善，並將於今日複查。

此案違建拆除後屋主放任大量拆除廢棄物長期堆置，造成環境髒亂，並堵塞頂樓排水系統，影響樓下住戶用電與生活安全。屋主至今未處理，對鄰居苦情毫無回應，居民無奈求助民代協助處理。林銘仁表示，屋主無視鄰里困擾應負全責，市府也應同步檢討現行法規缺陷。

林銘仁指出，現行自治條例僅對拆除部分課收費用，卻未納入清運，導致拆除大隊拆除後將廢棄物留置現場，由屋主後續處理。但現實中多數屋主未主動清理，造成公共安全與鄰里糾紛。他呼籲市府正視問題，修法納入清運責任與費用，確保後續清潔作業不再淪為無人收拾的爛攤子。

環保局說明，此案今年4月16日上午及晚間兩度派員前往查察，確認現場堆有建築廢棄物，但當時住戶未應門。稽查員後續聯繫違建拆除大隊，於4月18日取得屋主資訊並致電聯絡。屋主承諾將於今日回覆預定清理方式，屆時若仍未改善，環保局將依廢棄物清理法要求限期清除。

林銘仁表示本案突顯強制拆除作業後續制度之不足，若自治條例遲未修法，將使類似情形持續發生。林銘仁呼籲市府正視政策漏洞，勿讓拆除作業淪為形式程序，真正還給社區安全與潔淨的生活環境。

新北市土城區一處頂樓違建去年3月遭新北拆除大隊強制拆除，但拆除後廢棄物堆置逾一年無人清理導致排水受阻、樓下住戶長期漏水。圖／林銘仁提供
新北市土城區一處頂樓違建去年3月遭新北拆除大隊強制拆除，但拆除後廢棄物堆置逾一年無人清理導致排水受阻、樓下住戶長期漏水。圖／林銘仁提供

廢棄物 違建

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