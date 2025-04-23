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康樂停車塔故障得修3個月居民跳腳 議員轟：活在清朝？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
位於台北市東湖的康樂立體停車場，近期四個停車塔故障兩個，導致整場少60格停車位，引發居民不滿陳情。圖／引用自李明賢臉書
位於台北市東湖的康樂立體停車場，近期四個停車塔故障兩個，導致整場少60格停車位，引發居民不滿陳情。圖／引用自李明賢臉書

位於北市東湖的康樂立體停車場，近期4個停車塔故障2個，導致整場少60格位，引發居民不滿，議員李明賢了解發現，因損壞的主鋼索輪組與變頻器均需進口訂製，國內無新備品，進口時程2個多月，取得料品還需維修測試約15天，7月底前才能更新完成。

李明賢批評，現在都已經是2025年，怎麼市府修個停車場，竟然要修3個且零件要從國外進口，「我還以為活在清朝時期咧！」

北市停管處土建科長宋建宏回應，康樂立體停車場啟用至今已逾17年，一般停車塔維修都會有原廠材料，不過比較麻煩的是，當年設置的原廠已經倒閉，導致必須現在必須進口訂製，屬特例。目前此停車場的修復採購4月17日已決標，也持續請得標廠商找找有沒有在台灣可以採購到的材料，未來也會針對可能缺料的問題提早因應。

李明賢接獲周邊居民陳情，表示東湖的康樂立體停車場，A塔的20格車位，於過年期間故障；C塔於清明連假主鋼索輪也損壞受影響約40格車位，不過修復時間，停管處回覆設備更換標案已於4月17日決標，因主鋼索輪組與變頻器均為進口訂製品，國內無全新備品，進口時程約2個多月，取得料品後，維修及測試約15天，故預計7月底前更新完成。

李明賢說，這處停車場少了60格停車位，對於地狹人稠的東湖來講，影響真的非常巨大啊！甚至這段維修的時間，停管處配套是請月票民眾改到東湖國小停車場，但民眾反映太晚回家的話，連東湖國小停車場也是完全沒有車位可以停。

李明賢說，他聽了覺得實在有夠誇張，使用這麼久的停車塔，設備在國內竟然沒有備品，需要等到７月底才能完成修復！他會要求停管處給予民眾相當的補償，以及備品部分一定要解決。

停管處表示，會持續觀察周邊停車格位的狀況，因周邊還有一處東湖立體停車場可以協助因應，都會即時應變相關配套。

停車場 李明賢 車位

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