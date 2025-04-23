北市鷹架又出包 將抽查900工地

台大醫院外牆鷹架前天倒塌，造成一名印尼移工罹難，承包商翔聯企業涉隱瞞移工失聯，警方將負責人張姓男子依過失致死罪嫌送辦。相隔1天，士林區一處建案又有鷹架掉落，勞檢處勒令停工、開罰9萬元。

北市勞處今起抽檢轄內近900處工地，台大21處工地則會先在1周內專案勞檢。

台大醫院院區東址工程鷹架前天上午約8時30分倒塌，一度宣稱無人受傷，直到下午承包商翔聯企業才向警方和台大通報49歲印尼籍移工蘇亞曼（SUYATMAN）失聯，還低調稱「不知道是失蹤還是受困」。

北市消防局下午1時50分派員救援，因倒塌鷹架需一根根移除，直到凌晨2時許才在3樓施工架中發現一具遺體，距離事發已將近13小時，確認是失蹤移工。

台大醫院表示，包商第一時間回覆無人傷亡，後續清點時才發現一名移工失聯，將配合調查，醫院已要求廠商檢視全院進行中工程鷹架穩固程度，目前無復工時間表。

另外，士林區承德路四段一處建築工地昨上午9時許也發生鷹架傾斜，碎石掉落砸中行進汽車，幸未釀傷亡。經了解，施工人員操作怪手拆除頂樓帷幕玻璃牆面時，因帷幕牆柱內鋼筋強度不足，整面牆體滑落撞擊鷹架，導致鷹架結構傾斜。

勞動局趕往勞檢要求停工，另發現工地違反職安法，包括拆除時未注意控制構造物穩定性，未適當支撐避免倒塌，也未設置防止物體飛落設備，將移勞動局裁處9萬至90萬元。

接連2起鷹架事故昨成議員質詢焦點，議員陳炳甫要求市府提高抽查工地鷹架比率；勞動局長王秋冬承諾會研議加強職安，降低職災案件。

建管處長虞積學說，已要求建築工地全面自主檢查，今起抽查所有建築工地，並提高抽查比率。勞檢處長何洪丞說，全市每年勞檢約1萬7千件，發生事故的台大工地5年內有6次勞檢紀錄。