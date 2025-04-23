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北市社宅 瓦斯外洩1個月

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

北市青年社宅通報修繕多，議員洪婉臻接獲陳情，有住戶瓦斯爐瓦斯外洩長達1個月，憂成新光三越氣爆翻版；都發局長簡瑟芳表示，會在一周內全面盤點社宅瓦斯管線，是否有外洩問題，也會在一個月內檢討社宅報修狀況。

洪婉臻質疑，北市近3年啟用11處社宅，造價206億元，但3年報修案件竟高達1萬1400件，其中2023年增設第三方驗屋後交屋的7處，報修件數也高達4600件，質疑2400多萬元決標的第三方驗屋，形同虛設？

青年社宅二區的住戶說，他入住之後發現，洗完澡後浴室地板就會積水，水會滲入馬桶與地下，還有住戶抱怨警報器會無故一直響，有時甚至半夜響不停。

洪婉臻說，還有住戶向她陳情，指家裡瓦斯爐跳掉，才發現瓦斯外漏持續一個月，但因很微量，開窗戶就會聞不到，不過還是讓他們很擔心，會不會變成新光三越氣爆翻版？

北市住都中心副執行長羅世譽表示，住戶透過社宅雲報維修，都會立即去處理，至於警報器響，可能是偵測器上有粉塵，或住戶炒菜時沒有打開抽油煙機、或洗澡沒打開排煙，造成觸發偵測器，如果一直響，觸發兩次以上就會考慮是否換掉。

住戶 新光三越氣爆 社宅

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