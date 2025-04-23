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老年人口逾77萬 新北擬設長照處

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市議會國民黨團昨天舉行新北市高齡政策變革與展望座談會，力促新北成立長照處。記者葉德正／攝影
新北市議會國民黨團昨天舉行新北市高齡政策變革與展望座談會，力促新北成立長照處。記者葉德正／攝影

新北老年人口逾77萬人，比10年前多出近1倍，新北市議會國民黨團推動市府成立長照專責單位，昨邀請業者、公會座談提建議，多認同單一窗口可減少行政流程，提供更專業服務。

市府表示，社會局、衛生局正展開政策研究，評估成立長照處。

新北市2016年約40萬名老年人口，今年統計已77萬，老化人口增長速度極快。

衛生局表示，長照需求人數增加，為因應未來龐大的長照需求，除積極布建居家式、社區式及住宿式服務，並持續推動預防及延緩失能照顧、強化失智症照顧量能等服務，研議評估長照專責單位。

市議會國民黨團昨在議會舉行「新北市高齡政策變革與展望」座談會，書記長王威元指出，新北老年人口是全台之冠，最先遭遇超高齡社會的困境與挑戰，更應積極面對，若能率六都之先，落實長照制度，對業界、政府及人民是多贏。

王威元說，長照不只是提供居住、醫療照護，背後的食衣住行生活需求，都是可以納入思考的角度，不只照顧生理，也要照顧心理，帶動產業發展。議員劉美芳說，整合單一窗口，有利整合跨局處業務，減少民眾來回奔波困擾，新北城鄉差距大，專責單位可提供量身定做的服務策略，避免資源過度集中都會區。

耆寓日照中心董事長盧允中指出，長照2.0走了快10年，相關服務費用與當初相同，但近5年通膨巨變，建議可以比照油價，建立相關審議委員會，有助於業者承擔更大社會責任，提供創新服務。盧建議專責單位可因地制宜，制定更符合民眾需求的服務。

新北物理治療師公會理事長陳燕慧說，成立專責單位，可以聘請專職人員參與政策設計，新北平均每萬人口僅有3.3名物理治療師，低於全國平均3.7，成立專責機構，可補強人力需求。

老年人口 長照

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