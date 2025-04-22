世壯運倒數25天 林奕華視察場館：用最務實態度完善整備

世壯運倒數25天，北市副市長林奕華上周起，陸續抽查世壯運比賽場館的準備狀況。林今天在臉書表示，她日前看了百齡橄欖球場、台北田徑場、台大綜合體育館的壁球場，今天中午來到迎風足球場，針對近日外界關注的場地整備情形進行現場了解。

林奕華說，經實地確認，外界質疑迎風足球場破損的球門，其實並非本次比賽所使用的11人制比賽球門，而是旁側5人制球門的練習用球網，本次世壯運並不會用到，但她要求之後必須更新5人制球門球網，讓民眾感受到市府對細節的用心，放心投入每一場運動時光。

林說，迎風足球場的確仍在陸續改善中，因為民眾還有練習和比賽的使用需求，5月1日才會全面封場養護，上午已確認所有會改善內容。

今天下午，林奕華則到新竹縣第二運動場，持續確認場地設施情形，確保世壯運比賽屆時順利進行。林說「每一座世壯運場館，一定用最務實的態度完善整備」，讓來自世界各地的選手，都能在這次比賽中留下珍貴回憶。