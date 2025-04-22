快訊

獨／王彩樺反擊了！認微整不喜歡臉皺皺 拚到底不退休

好天氣要掰了！明起變天雷雨開炸、氣溫下跌 下一波鋒面這日報到

影／超噁！高雄岡山名店肉粽藏指甲片 衛生局責令限期改善

聽新聞
0:00 / 0:00

世壯運倒數25天 林奕華視察場館：用最務實態度完善整備

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市副市長林奕華今天中午視察迎風足球場、下午到新竹縣第二運動場，持續確認場地設施情形。圖／引用自林奕華臉書
北市副市長林奕華今天中午視察迎風足球場、下午到新竹縣第二運動場，持續確認場地設施情形。圖／引用自林奕華臉書

世壯運倒數25天，北市副市長林奕華上周起，陸續抽查世壯運比賽場館的準備狀況。林今天在臉書表示，她日前看了百齡橄欖球場、台北田徑場、台大綜合體育館的壁球場，今天中午來到迎風足球場，針對近日外界關注的場地整備情形進行現場了解。

林奕華說，經實地確認，外界質疑迎風足球場破損的球門，其實並非本次比賽所使用的11人制比賽球門，而是旁側5人制球門的練習用球網，本次世壯運並不會用到，但她要求之後必須更新5人制球門球網，讓民眾感受到市府對細節的用心，放心投入每一場運動時光。

林說，迎風足球場的確仍在陸續改善中，因為民眾還有練習和比賽的使用需求，5月1日才會全面封場養護，上午已確認所有會改善內容。

今天下午，林奕華則到新竹縣第二運動場，持續確認場地設施情形，確保世壯運比賽屆時順利進行。林說「每一座世壯運場館，一定用最務實的態度完善整備」，讓來自世界各地的選手，都能在這次比賽中留下珍貴回憶。

林奕華 足球 運動

延伸閱讀

議員批世壯運足球場評級低 北市允賽前更新設施

世壯運足球場竟被評為最低等級！恐損國際形象 執委會：5月封場維護

廢公館圓環挨轟保留2政策 蔣萬安：將重新規畫設計

獨／廢公館圓環..李四川曝2大考量 最快這時間點可施工

相關新聞

世壯運倒數25天 林奕華視察場館：用最務實態度完善整備

世壯運倒數25天，北市副市長林奕華上周起，陸續抽查世壯運比賽場館的準備狀況。林今天在臉書表示，她日前看了百齡橄欖球場、台...

北市青年社宅2挨轟品質堪憂 瓦斯洩1個月憂恐新光三越翻版

北市青年社宅通報修繕多，議員洪婉臻接獲陳情，有住戶因浴室積水嚴重馬桶不能用，被迫將馬桶搬到陽台；還有住戶瓦斯爐瓦斯外洩長...

委外預算達4億...工會憂影響工作 北市公園處說明：不影響權益

台北市議員吳世正今天議會質詢，提到公園路燈管理處委外預算不斷升高達到4億元，讓廠商穩賺，更影響到原有勞工權益。公燈處回應...

負面影響！台北市場處科長闖紅燈脫序遭調職 新任科長又被爆涉攤商選舉

台北市市場處公有零售市場科長日前被爆騎乘腳踏車闖紅燈，遭員警攔查做出脫序行為，近期遭到調職，科長一職改由時任簡姓督導擔任...

北市鷹架作業連兩天出包 建管處：明起抽查所有工地

北市接連兩天發生鷹架意外，其中台大醫院案甚至造成1死。北市議員陳炳甫今質詢要求市府抽查工地鷹架，更要提高比例，以達到預防...

士林建案鷹架掉落 北市勞檢出爐：違3項最重恐罰90萬

昨天台大醫院院區工地發生鷹架倒塌，台北市士林區承德一處建案工地今天上午也發生鷹架掉落，北市勞動局今天立即前往勞檢，除要求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。