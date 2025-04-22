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北市青年社宅2挨轟品質堪憂 瓦斯洩1個月憂恐新光三越翻版

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
有住戶陳情，表示因浴室漏水只能將馬桶搬到陽台，甚至因自家廁所不能用，被迫要到公司才能上廁所，實在很誇張。議員洪婉臻提供
有住戶陳情，表示因浴室漏水只能將馬桶搬到陽台，甚至因自家廁所不能用，被迫要到公司才能上廁所，實在很誇張。議員洪婉臻提供

北市青年社宅通報修繕多，議員洪婉臻接獲陳情，有住戶因浴室積水嚴重馬桶不能用，被迫將馬桶搬到陽台；還有住戶瓦斯爐瓦斯外洩長達1個月，憂成新光三越氣爆翻版；也有住戶家臭氣沖天，才發現是排氣閥被裝室內；還有人通報警報器一直響。

北市都發局長簡瑟芳表示，會在1周全面盤點社宅瓦斯管線，是否有外洩問題；也會在一個月內檢討社宅報修狀況；至於住戶通報有分住戶服務類及真的有問題的修繕類，通報件數高很多都是服務類。

議員洪婉臻質疑，台北市近年社宅愈蓋愈漂亮，號稱豪宅級，不過近3年啟用的11處社宅，造價206億元，但品質卻如「危樓？」議員調閱報修數字發現，3年報修案件竟高達1萬1400件，其中2023年增設第三方驗屋後交屋的7處，報修件數也高達4600件，質疑2400多萬元決標的第三方驗屋，形同虛設？

青年社宅二區有住戶說，他入住之後發現，洗完澡浴室地板就會積水，水會滲入馬桶與地下，滿滿都是水；還有住戶反映瓦斯爐，發現疑似有外洩狀況，甚至不止他一戶；還有住戶抱怨警報器會無故一直響，有時候半夜三四點響，甚至響到五、六點。

洪說，青年社宅住戶向她陳情，因浴室漏水只能將馬桶搬到陽台，甚至因自家廁所不能用，被迫要到公司才能上廁所，實在很誇張；還有住戶一直找不出為何家裡藏臭味，是因找冷氣工人裝冷氣，打開天花板時才發現，怎麼會將排氣閥裝在室內？

洪說，還有住戶向她陳情，指家裡瓦斯爐跳掉，才發現瓦斯外漏持續一個月，但因很微量，開窗戶就會聞不到，不過還是讓他們很擔心，會不會變成新光三越氣爆翻版？

簡瑟芳說，如果有住戶通報瓦斯外洩，一定會立即處理，允諾一周內檢視社宅的瓦斯管線問題。北市住都中心副執行長羅世譽表示，住戶透過社宅雲報維修，都會立即去處理，至於警報器響的原因，可能是偵測器上有粉塵，或住戶炒菜時沒有打開抽油煙機、或洗澡沒打開排煙，造成觸發偵測器，但如果一直響，觸發兩次以上就會考慮是否換掉，看是否設備的問題。

對於住戶說廁所會漏水？羅說，只要有問題都會請廠商處理，市府推動第三方驗屋後，目前看報修數量應該是有慢慢減少，近期第三方驗屋也會擴大納入公共區域

青年社宅通報修繕多，議員洪婉臻接獲陳情，有住戶因浴室積水嚴重，導致馬桶不能用，被迫將馬桶搬到陽台；還有住戶瓦斯爐瓦斯外洩長達一個月，憂成新光三越氣爆翻版？圖／議員洪婉臻提供
青年社宅通報修繕多，議員洪婉臻接獲陳情，有住戶因浴室積水嚴重，導致馬桶不能用，被迫將馬桶搬到陽台；還有住戶瓦斯爐瓦斯外洩長達一個月，憂成新光三越氣爆翻版？圖／議員洪婉臻提供
還有住戶反映瓦斯爐，發現疑似有外洩狀況，甚至不止他一戶。圖/議員洪婉臻提供
還有住戶反映瓦斯爐，發現疑似有外洩狀況，甚至不止他一戶。圖/議員洪婉臻提供

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