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採梅最終回 新北汐止禮門里志工敲、撿梅苦又樂

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導

汐止區禮門里的梅花樹結實累累，梅子大豐收，今(22)日里長李朝發帶著志工進行第四次採梅，也是今年最終回，大家帶著長長的竹竿，將樹上的梅子敲下來，有人敲有人撿，雖然，仰著脖子、彎著腰有點累，但是有志工說還是挺有趣的，也有第一次參與的，直說敲梅子新鮮有趣，當天共收成20多斤的梅子。

汐止區禮門里會呼吸的道路，生態區裡有幾隻黑冠麻鷺是最近最受關注的，黑冠麻鷺在北部公園常見，因為移動緩慢又不怕生，俗稱大笨鳥，因為最近新生了三、四隻小小鳥，一舉一動受到附近居民關心，關心每天長大多少，而在另一側的堤防邊，則是里長李朝發種下的30多棵梅樹，今年梅子大豐收，里長再帶著志工採摘梅子，帶著長長的竹竿，將樹上一顆顆的梅子敲下來，有人敲有人撿，有時找到一大片的，敲打掉落後宛如下起梅子雨。

禮門里長李朝發表示，最後一批的梅子，今天和志工一起採摘，因為梅子都是長在樹枝上頭，所以都要用到兩支長竹竿接在一起後，才能把梅子敲落下來，底下則是有人會負責撿果，接著帶回活動中心，再開始醃梅子，每個步驟都不容易，除了製作很費工夫，敲梅子的話，眼睛往上望要仔細看才能下手，底下撿梅子的則是要注意看梅子掉落在那裡，有時候還會被梅子敲到頭。

禮門里志工說，醃梅子比較費工夫也累，寧願敲梅子，其實也是挺有趣的，先找樹上那裡有結梅子，然後拿著長竿子去敲，看到大棵梅子就更想敲下來，挺有成就感。

也有志工則說，敲梅子是有秘訣的，先用竹竿把上頭的樹葉撥開，看到梅子後再敲打，很多顆一起落下來，真的很像下起了梅子雨，只是，敲梅子真的太累了，一直往上望，脖子真的很酸，笑說明年不要再來了，辛苦但是卻很開心。

小鳥 汐止 黑冠麻鷺

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