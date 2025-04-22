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新北汐止東山里石壁路況差 交公部門維管有條件

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
姜子寮路往石壁22號的道路使用長久，民眾反應路況很差需要改善。 圖／觀天下有線電視提供
姜子寮路往石壁22號的道路使用長久，民眾反應路況很差需要改善。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區東山里姜子寮路往石壁22號的道路，通行超過30年，只是時間一久，路面破損嚴重，影響居民通行安全與便利，居民希望公部門能夠幫忙維護管理，所以新北市議員張錦豪服務處就召集相關單位人員現場會勘，討論要準備那些資料，儘早交由市府或公所維管，進行路面改善。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍指出，姜子寮路通往石壁22號的道路，長度大概有3、400公尺，已經有30幾年了，路面破損嚴重，地主希望能夠請公所、市政府維管，這次主要是討論必須要準備的一些資料、以及進行的方向，首先要市府維管的話，要整條路的土地同意書，這部分請地主跟里長幫忙做協調，等相關資料準備好了之後，會再召集市府養工處跟公所進行討論。

東山里長虞恉剛表示，在姜子寮已經幾十年的道路，路況不好，里民反應應該要維修，但是產權問題，市府、公所還需要做一些認定，所以請新北市議員張錦豪服務處辦理這次的會勘，因為這條路已經很久了，希望能夠由公部門維護管理，討論後，後續可能還有一些程序要走，也要看市府跟公所的認定，如果需要簽地主同意書，要當做道路的話，地主都沒有意見。

張錦豪 議員

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