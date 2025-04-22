快訊

康橋環島車隊遭撞命危！重傷學生是「西洋劍雙冠高手」 教練心痛發聲

昏迷指數仍是3！康橋環島車隊遭撞 彰基搶救重傷學生是擊劍選手

黃呂錦茹難逃羈押命運？台北地院收抗告狀 立即送高院審查

鷹架意外頻傳 北市要求工地填自檢表將抽驗

中央社／ 台北22日電

北市發生2起工地鷹架意外，議員指法規訂得清楚但意外還是發生，應盤點全市工地鷹架施工狀況；建管處表示，已要求所有工地填妥自主檢查表，將派員抽查且研議提高抽驗比例。

台北市連2天發生2起工地鷹架意外，包含台大醫院東址院區外牆更新拉皮工程鷹架昨天倒塌，釀1名印尼籍男性移工死亡，今天是承德路4段附近工地發生鷹架傾斜意外，北市建築管理工程處開罰新台幣9萬元並勒令停工。

台北市議會下午召開工務部門質詢，國民黨北市議員陳炳甫指出，北市去年底曾發生某大學鷹架倒塌意外，昨天和今天都發生類似案件，雖市府對於工地安全要求嚴謹，但對鷹架施工狀況須檢討，並追問此2案發生原因。

北市建管處長虞積學答詢，對建築工地的管理都有要求承造商檢附施工計畫且包含鷹架施工狀況，對於台大醫院發生鷹架意外，初步了解是因拆除過程時，廠商把物品放在鷹架導致超過載重，才釀意外，已要求營造商處理。

他說，至於今天發生鷹架意外，也是同樣狀況，工人操作怪手拆除頂樓帷幕玻璃牆面時，因帷幕牆柱內鋼筋強度不足，導致整面牆滑落撞擊鷹架，造成拉桿斷裂，讓鷹架結構傾斜。

陳炳甫提到，這2案都是人為因素？虞積學說對。陳炳甫接著表示，市府已訂定相關法規，但還是發生意外，具體要求應積極抽查工地鷹架狀況，因從這2次狀況來看，鷹架施工可能是外界較容易疏忽的地點。

虞積學回應，這2天連續發生工地鷹架意外，已要求所有建築工地訂定自主檢查表，並在今天下午要求先自主檢查，23日起將派員抽查工地的施工鷹架狀況。

陳炳甫認為抽查比例要高，才能達到嚇阻效果；虞積學說，會按照能量提高比例。

北市 台大醫院 陳炳甫

延伸閱讀

北市鷹架作業連兩天出包 建管處：明起抽查所有工地

士林建案鷹架掉落 北市勞檢出爐：違3項最重恐罰90萬

北市承德路工地鷹架傾斜 建管處開罰勒令停工

工期長設備失修？ 台大醫院鷹架倒塌⋯工會籲深究原因

相關新聞

北市青年社宅2挨轟品質堪憂 瓦斯洩1個月憂恐新光三越翻版

北市青年社宅通報修繕多，議員洪婉臻接獲陳情，有住戶因浴室積水嚴重馬桶不能用，被迫將馬桶搬到陽台；還有住戶瓦斯爐瓦斯外洩長...

世壯運倒數25天 林奕華視察場館：用最務實態度完善整備

世壯運倒數25天，北市副市長林奕華上周起，陸續抽查世壯運比賽場館的準備狀況。林今天在臉書表示，她日前看了百齡橄欖球場、台...

委外預算達4億...工會憂影響工作 北市公園處說明：不影響權益

台北市議員吳世正今天議會質詢，提到公園路燈管理處委外預算不斷升高達到4億元，讓廠商穩賺，更影響到原有勞工權益。公燈處回應...

負面影響！台北市場處科長闖紅燈脫序遭調職 新任科長又被爆涉攤商選舉

台北市市場處公有零售市場科長日前被爆騎乘腳踏車闖紅燈，遭員警攔查做出脫序行為，近期遭到調職，科長一職改由時任簡姓督導擔任...

北市鷹架作業連兩天出包 建管處：明起抽查所有工地

北市接連兩天發生鷹架意外，其中台大醫院案甚至造成1死。北市議員陳炳甫今質詢要求市府抽查工地鷹架，更要提高比例，以達到預防...

士林建案鷹架掉落 北市勞檢出爐：違3項最重恐罰90萬

昨天台大醫院院區工地發生鷹架倒塌，台北市士林區承德一處建案工地今天上午也發生鷹架掉落，北市勞動局今天立即前往勞檢，除要求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。