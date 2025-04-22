委外預算達4億...工會憂影響工作 北市公園處說明：不影響權益

台北市議員吳世正今天議會質詢，提到公園路燈管理處委外預算不斷升高達到4億元，讓廠商穩賺，更影響到原有勞工權益。公燈處回應，面對燈具老化、專業人力短缺，且委外廠商不足，才會引進PFI制度；強調不會影響到現有員工權利，也能保障路燈照明品質。

吳世正指出，從台北市前市長郝龍斌時代就提醒注意委外問題，現在園藝工程隊、路燈工程隊全面委外，預算反而愈做愈大達4億多元，也引起工會的反彈，質疑將這筆預算自聘員工，可以聘請6百多位，反倒讓廠商穩賺，「以後部門是不是乾脆全面裁撤。」

吳世正指出，工務局各項勞務委外預算，以112年度為例，新工處為0.41億元、衛工處為0.85億元、水利處為0.25億元，唯獨公園處多達4.13億元。雖然是以PFI的政府與民間業者訂定長期契約，但是損害原先勞工權益。

吳世正說，如此一來市府的職責就會丟給廠商，在南港玉成公園，就曾有土木設施破損壞掉，結果廠商沒有處理，若是局處單位的勞工，還是會接受指令去修，呼籲聽取工會訴求，停止全面的委外，若執意要委員，那就裁撤單位。

公園處表示，面對大環境缺工問題，北市的業務屬性包含公園維護、公廁清潔，以及攸關夜間照明環境，需要大量人力維護，每年徵才都無法補足人力，政府機關持續尋求解方，才以PFI方式，目前六都在路燈維護業務方面均以PFI方式辦理，強調既有職工的工作權不會受影響。

公園處說，PFI與一班勞務委外不同，是民間公司提供公共部門基礎設施或服務。路燈工程隊隊長李七郎表示，目前北市約有18萬4千盞路燈要日常維護修繕，當中約有16萬5千盞LED路燈需逐步換裝，但目前遇到燈具老化，專業人力不足，人力缺口達27人，且委外廠商不足，因此才會引進PFI制度。

公園處表示，無論採取何種措施，會保障現有員工權益，也能提供穩定路燈照明品質，如推動該計畫，仍維持目前4個分隊。為避免員工誤解權益，在3月間分別與各分隊同仁座談，後續將持續協調，並妥予規畫工作內容。