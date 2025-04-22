負面影響！台北市場處科長闖紅燈脫序遭調職 新任科長又被爆涉攤商選舉

台北市市場處公有零售市場科長日前被爆騎乘腳踏車闖紅燈，遭員警攔查做出脫序行為，近期遭到調職，科長一職改由時任簡姓督導擔任。孰料，台北市議員洪健益今指，現任簡姓科長過去曾被指介入環南市場選舉案，不宜擔任該職。市場處回應，目前將依調查結果提市場處考績會議處。

據了解，前任許姓科長在去年12月時，上班尖峰時間騎乘YouBike闖紅燈，遭到員警攔查，過程中許姓科長不滿咆哮，更跳上警車不下來，被依妨害公務罪起訴。據了解，市場處近期將他調整職務，由時任視導的簡靖閎升官接任公有零售市場科長一職。

不料，洪健益今天在議會質詢時，爆出時任公有市場零售科長簡靖閎曾介入環南市場自治會選舉。洪表示，簡靖閎當時涉入轉讓、買賣攤位，介入台北最大的環南市場；現在職務調動至市場攤商的天下第一科室，覺得不宜。

市場處回應，有關市場處人員介入環南市場選舉案，政風單位已於4月10日調查，因自治會選舉屬私權行為，市場處尊重自治會就選舉相關事項的意見。

至於同仁介入選舉事務部分，是否懲處申誡等？市場處回，後續將依調查結果提市場處考績會議處。財建委員會第一召集人詹為元說，若是法規有所疑義，呼籲市場處檢視法規，再向各議員報告。

另外，有關前任許姓科長懲處，市場處表示，第一時間向當事人了解相關情形，並尊重司法機關的調查及審理程序，後續將依最終司法判決結果，依相關法令妥善處理。

不過，該員行為已對政府機關形象造成負面影響，市場處在4月17日將該員調任非主管職務，未來將秉持嚴謹態度，落實公務人員行為規範，加強同仁法制觀念，避免類似情況再次發生。