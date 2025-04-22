快訊

康橋環島車隊遭撞命危！重傷學生是「西洋劍雙冠高手」 教練心痛發聲

昏迷指數仍是3！康橋環島車隊遭撞 彰基搶救重傷學生是擊劍選手

黃呂錦茹難逃羈押命運？台北地院收抗告狀 立即送高院審查

聽新聞
0:00 / 0:00

負面影響！台北市場處科長闖紅燈脫序遭調職 新任科長又被爆涉攤商選舉

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市環南市場。本報資料照片
北市環南市場。本報資料照片

台北市市場處公有零售市場科長日前被爆騎乘腳踏車闖紅燈，遭員警攔查做出脫序行為，近期遭到調職，科長一職改由時任簡姓督導擔任。孰料，台北市議員洪健益今指，現任簡姓科長過去曾被指介入環南市場選舉案，不宜擔任該職。市場處回應，目前將依調查結果提市場處考績會議處。

據了解，前任許姓科長在去年12月時，上班尖峰時間騎乘YouBike闖紅燈，遭到員警攔查，過程中許姓科長不滿咆哮，更跳上警車不下來，被依妨害公務罪起訴。據了解，市場處近期將他調整職務，由時任視導的簡靖閎升官接任公有零售市場科長一職。

不料，洪健益今天在議會質詢時，爆出時任公有市場零售科長簡靖閎曾介入環南市場自治會選舉。洪表示，簡靖閎當時涉入轉讓、買賣攤位，介入台北最大的環南市場；現在職務調動至市場攤商的天下第一科室，覺得不宜。

市場處回應，有關市場處人員介入環南市場選舉案，政風單位已於4月10日調查，因自治會選舉屬私權行為，市場處尊重自治會就選舉相關事項的意見。

至於同仁介入選舉事務部分，是否懲處申誡等？市場處回，後續將依調查結果提市場處考績會議處。財建委員會第一召集人詹為元說，若是法規有所疑義，呼籲市場處檢視法規，再向各議員報告。

另外，有關前任許姓科長懲處，市場處表示，第一時間向當事人了解相關情形，並尊重司法機關的調查及審理程序，後續將依最終司法判決結果，依相關法令妥善處理。

不過，該員行為已對政府機關形象造成負面影響，市場處在4月17日將該員調任非主管職務，未來將秉持嚴謹態度，落實公務人員行為規範，加強同仁法制觀念，避免類似情況再次發生。

環南市場 闖紅燈

延伸閱讀

每週六11-19...新北碧潭西岸胖卡市集正式開幕 打造美食與視覺兼具盛會

抽驗1,228件蔬果 北市批發市場蔬果農藥添加物竟有71件不合規定

影／綠批市長鼓動違法集會 北市府嗆「這一年」民進黨也包圍地檢署

蔣萬安喊倒閣 洪健益酸：出難題給朱立倫

相關新聞

北市青年社宅2挨轟品質堪憂 瓦斯洩1個月憂恐新光三越翻版

北市青年社宅通報修繕多，議員洪婉臻接獲陳情，有住戶因浴室積水嚴重馬桶不能用，被迫將馬桶搬到陽台；還有住戶瓦斯爐瓦斯外洩長...

世壯運倒數25天 林奕華視察場館：用最務實態度完善整備

世壯運倒數25天，北市副市長林奕華上周起，陸續抽查世壯運比賽場館的準備狀況。林今天在臉書表示，她日前看了百齡橄欖球場、台...

委外預算達4億...工會憂影響工作 北市公園處說明：不影響權益

台北市議員吳世正今天議會質詢，提到公園路燈管理處委外預算不斷升高達到4億元，讓廠商穩賺，更影響到原有勞工權益。公燈處回應...

負面影響！台北市場處科長闖紅燈脫序遭調職 新任科長又被爆涉攤商選舉

台北市市場處公有零售市場科長日前被爆騎乘腳踏車闖紅燈，遭員警攔查做出脫序行為，近期遭到調職，科長一職改由時任簡姓督導擔任...

北市鷹架作業連兩天出包 建管處：明起抽查所有工地

北市接連兩天發生鷹架意外，其中台大醫院案甚至造成1死。北市議員陳炳甫今質詢要求市府抽查工地鷹架，更要提高比例，以達到預防...

士林建案鷹架掉落 北市勞檢出爐：違3項最重恐罰90萬

昨天台大醫院院區工地發生鷹架倒塌，台北市士林區承德一處建案工地今天上午也發生鷹架掉落，北市勞動局今天立即前往勞檢，除要求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。