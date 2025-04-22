北市鷹架作業連兩天出包 建管處：明起抽查所有工地

北市接連兩天發生鷹架意外，其中台大醫院案甚至造成1死。北市議員陳炳甫今質詢要求市府抽查工地鷹架，更要提高比例，以達到預防、嚇阻。建管處長虞積學回應，下午已要求建築工地全面自主檢查，明起抽查所有建築工地，並按能量提高抽查比例。

陳炳甫今在工務部門質詢指出，台北大學去年12月31日發生鷹架事件，昨天台大醫院鷹架倒塌，一名印尼移工不幸身亡，今天又有鷹架倒塌意外，質疑建管處平常嚴格要求工地嚴格，但鷹架是否比較不足。

他認為，連續發生可能是大家平常沒有注意到，不要覺得小事情不會有問題，反而造成最大問題，因此要求建管處抽查工地鷹架，提高抽查比例，才能達到預防及嚇阻的效果。

虞積學提及建築工地管理，通常在施工計畫都會要求承造商檢附施工計畫，其中都會有鷹架的設計圖說。昨天事件是拆除過程，將拆下來的鷹架放在旁邊，導致超過鷹架載重；今天事件，建管處第一時間派人現場指揮、督導營造商處理，主因是拆除帷幕外牆後滑落。虞坦言都是人為因素。

虞積學說，建管處有訂定自主檢查表，對於連續兩天發生鷹架意外，他今天下午已經要求所有建築工地全面自主檢查，明天開始也會針對所有建築工地進行施工鷹架抽查；他承諾會按照能量提高抽查比例。