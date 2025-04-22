士林建案鷹架掉落 北市勞檢出爐：違3項最重恐罰90萬

昨天台大醫院院區工地發生鷹架倒塌，台北市士林區承德一處建案工地今天上午也發生鷹架掉落，北市勞動局今天立即前往勞檢，除要求現場停工；另勞檢發現工地違反職安法子法規定3條文，將移勞動局裁處每條文3至30萬元罰鍰。

勞動局勞檢處表示，今天稽查人員前往士林區這處建案工地勞檢，勞檢結果發現違反職安法3條文，包括雇主拆除構造物時，未隨時注意控制拆除構造物之穩定性；拆除無支撐之牆、柱或其他類似構造物時，未以適當支撐或控制，避免其任意倒塌；另，施工單位對於工作場所有物體飛落之虞者，未設置防止物體飛落之設備。

勞檢處表示，施工單位已經違反營造安全衛生設施標準第157條第4款、第161條第2款及職業安全衛生設施規則第238條規定，將移局裁處每條文3萬至30萬元罰鍰。