韓國代表拜會新北市長侯友宜 盼強化AI與觀光合作

駐台北韓國代表部代表李殷鎬近日拜會新北市長侯友宜，雙方就AI發展、觀光旅遊與經貿合作等議題交流。李殷鎬表示，韓國、台灣與美國可在AI領域形成戰略合作，侯友宜也指出，AI產業是新北的強項，期待與韓國城市展開更多合作。

侯友宜表示，新北市是全台AI供應鏈最完整的城市，共有268家相關廠商，包括Google、ASML與技嘉等近年都選擇在新北設廠。韓國與台灣經貿關係緊密且互補，未來在AI技術上將有許多合作空間。

侯也提及，韓國音樂與影視在台廣受歡迎，兩國旅遊往來頻繁，新北擁有豐富觀光資源，邀請李代表多訪當地景點，體驗在地文化，也希望促成與韓國更多城市交流。

李殷鎬指出，韓國SK集團近期與台積電、輝達合作開發AI晶片，顯示韓台美可在科技產業形成夥伴關係。他強調，若新北有投資機會，樂意居中牽線促成更多韓商來台。

李也分享個人經驗，表示他與夫人曾遊歷新北北海岸、白沙灣等地，其中北海岸是他最喜愛的自駕路線。他還提到，即將通車的淡江大橋由與首爾東大門設計廣場同一位建築師Zaha Hadid設計，未來將成為國際旅客探索新北的新路線。