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新北議會國民黨團開座談會 催生長照處

中央社／ 新北22日電

國民黨新北市議會黨團舉辦「新北市高齡政策變革與展望」座談會，邀請長照業者、團體代表參與討論，會中達成支持市府成立「長照處」等結論，盼為超高齡社會勾勒出長照願景。

國民黨團書記長王威元今天邀請多名黨籍議員及長照業者、團體代表召開座談會，由於台灣已達超高齡社會標準，新北市65歲以上人口更超過75萬人，因此，會中各界代表就市府是否成立高齡政策專責的「長照處」等議題，進行熱烈討論。

北台灣無障礙運輸產業公會代表蘇才夫表示，全台的無障礙車輛都嚴重不足，總數不到6000輛，以無障礙計程車而言，日本東京就有超過2萬輛，倫敦超過1萬4000輛，但台灣僅有1300多輛；新北市物理治療師公會理事長陳燕慧建議，可成立社區型專業整合的服務中心，以完整長照產業的服務鏈。

最後，會中作成3點結論，首先是支持市府成立「長照處」，建請市府儘速將組織及政策規劃，送至議會並向市民報告；其次是中央政府儘速完成超徵稅額及財政收支劃分法修法後的財務評估與撥補，建請市府取得相關財源後，優先撥補用於高齡政策。

最後的結論是請相關局處針對座談會上的專業建議以書面回覆，重視專業建議。王威元表示，黨團將把會議結論交給市府作為政策參考。

長照

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