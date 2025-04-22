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捷運三鶯線列車動態測試 新北市長侯友宜盼明年通車

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

新北捷運三鶯線預計在今年底完工，新北市長侯友宜21日前往三峽站乘坐列車，掌握列車動態測試情形，期許三鶯線完工通車後，提供市民更便利舒適的交通新選擇，不僅從三峽、鶯歌到臺北市可節省20分鐘通勤時間，未來到新北市美術館也能「出站就到」。

侯友宜市長指出，捷運三鶯線是新北市府第一條自辦的中運量捷運工程，現在進入動態整合測試最關鍵「模擬營運情境的全自動無人駕駛階段」，從LB06（三峽站）試乘至LB08（鶯歌火車站），了解正常營運模式下的自動駕駛狀況，包含月台閘門自動開關、直線及彎道行駛狀況及行駛過程靜音測試等，三鶯線預計今年底完工，期盼明年履勘通過後能盡快營運通車。

捷運局說明，目前三鶯線12座車站正在進行裝修、水環及系統機電共同作業，月台門、自動收費閘門也逐站安裝完成，測試功能順暢，待三鶯線列車完成多項機電系統靜動態測試項目及穩定性測試，將提報至交通部審查並進行履勘工作，確認安全無虞後即可通車。

聚傳媒

三鶯線 侯友宜 新北捷運

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