抽驗1,228件蔬果 北市批發市場蔬果農藥添加物竟有71件不合規定
臺北市市場處表示臺北農產公司114年3月監測批發市場蔬果農產品農藥殘留監測結果，共計抽驗1,228件蔬果產品，檢驗結果71件不符合規定，銷毀重量計15,531公斤，其中包含針對高風險農產品進行加強抽驗。
市場處表示，114年3月共計抽驗1,228件蔬果產品，檢驗結果71件不符合規定，銷毀重量計15,531公斤，主要不合格品項為辣椒、苦瓜及敏豆。進場果菜經抽驗不合格，臺北農產公司隨即禁止該批貨交易，並暫停當日供應人其餘供應代號之同品項蔬果拍賣，經取樣檢驗合格後始得拍賣，如檢驗不合格則報廢銷毀，同時依「臺北農產運銷股份有限公司批發市場供應人申請登記及管理要點」規定停止其供應。
市場處提醒，每年12月至翌年4月是洋蔥的產節，在台灣主要產區分布於屏東、高雄、雲林及彰化，洋蔥富含維生素C、鉀、鈣、磷，是營養豐富的蔬菜。在選擇洋蔥時，應挑選球形完整、堅實、乾燥且無萌芽為佳，購買後應放在陰涼乾燥且通風處，不應置於冰箱冷藏，民眾可把握時機，品嚐最原始的風味。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言