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抽驗1,228件蔬果 北市批發市場蔬果農藥添加物竟有71件不合規定

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

臺北市市場處表示臺北農產公司114年3月監測批發市場蔬果農產品農藥殘留監測結果，共計抽驗1,228件蔬果產品，檢驗結果71件不符合規定，銷毀重量計15,531公斤，其中包含針對高風險農產品進行加強抽驗。

市場處表示，114年3月共計抽驗1,228件蔬果產品，檢驗結果71件不符合規定，銷毀重量計15,531公斤，主要不合格品項為辣椒、苦瓜及敏豆。進場果菜經抽驗不合格，臺北農產公司隨即禁止該批貨交易，並暫停當日供應人其餘供應代號之同品項蔬果拍賣，經取樣檢驗合格後始得拍賣，如檢驗不合格則報廢銷毀，同時依「臺北農產運銷股份有限公司批發市場供應人申請登記及管理要點」規定停止其供應。

市場處提醒，每年12月至翌年4月是洋蔥的產節，在台灣主要產區分布於屏東、高雄、雲林及彰化，洋蔥富含維生素C、鉀、鈣、磷，是營養豐富的蔬菜。在選擇洋蔥時，應挑選球形完整、堅實、乾燥且無萌芽為佳，購買後應放在陰涼乾燥且通風處，不應置於冰箱冷藏，民眾可把握時機，品嚐最原始的風味。

聚傳媒

北農 抽驗 洋蔥

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