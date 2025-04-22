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每週六11-19...新北碧潭西岸胖卡市集正式開幕 打造美食與視覺兼具盛會

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

新北市政府市場處19日於新店碧潭西岸風景區辦理「行動便利車特色市集」開幕儀式，現場集結多輛造型吸睛的胖卡餐車，打造兼具美食與視覺的市集盛會，市集未來將於每週六上午11時至下午7時，固定在捷運新店站對岸吊橋旁平臺辦理，期待為當地注入更多人潮與商機。

經發局局長盛筱蓉表示，碧潭以青山綠水、碧波蕩漾的風景聞名，其中西岸的「小赤壁」巨石景觀與「和美山步道」更是不容錯過的亮點，遊客可輕鬆漫步於山水之間，將碧潭美景盡收眼底；這個特色市集之所以會促成的原因，主要是在地民意代表及民眾反應，大多人只促留在碧潭的東岸，鮮少人到對岸的西岸休憩、觀景及遊船，期盼市府來活絡碧潭西岸，所以市場處為進一步推廣碧潭西岸觀光並促進在地經濟，透過設置特色市集，藉由熱鬧的市集活動氛圍，串連西岸各觀光景點，提升整體遊逛體驗，帶動鄰近商場、商圈及市場遊逛人潮。

市場處提到，市集自3月中旬試營運以來，廣受遊客與當地民眾的好評，許多民眾表示，在週六慵懶的午後湖畔，一邊散步一邊品嚐多樣美食，是一種非常愜意的享受。為了滿足市民的需求，市場處亦規劃「行動便利車特色市集」到今年年底前，將於每週六上午11時至下午7時，固定在捷運新店站對岸吊橋旁平臺辦理，並且週週變換不同主題的胖卡餐車，期待提供各式各樣的美食商品，為民眾帶來週末出遊全新選擇。

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碧潭 美食

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