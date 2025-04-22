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王大陸戴帽子口罩低調現身北市府送公文 社會局：至少待半年

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
33歲藝人王大陸分發至北市府社會局服替代役，下午被捕捉到與其他役男一同進入社會局，著口罩、帽子相當低調。記者洪子凱／翻攝
33歲藝人王大陸分發至北市府社會局服替代役，下午被捕捉到與其他役男一同進入社會局，著口罩、帽子相當低調。記者洪子凱／翻攝

33歲藝人王大陸涉逃兵役等案，今年3月入伍服役，服一年替代役，在成功嶺服完軍事訓練後，分發至北市社會局工作，今天下午也被捕捉到與其他役男一同進入社會局畫面，王戴著口罩、帽子相當低調。社會局表示，剛好前一梯役男還在，有帶著王處理工作，目前工作已進入狀況，表現一切正常。

據了解，王大陸是上周到社會局社工科服務，協助處理公文遞送、庶務工作，今天消息傳出後不少媒體都到市府守候，而今天下午也捕捉到王戴著帽子、口罩，處理行政事務，刻意從後門進入社會局，相當低調。

社會局主秘蕭舒云表示，目前王的表現一切正常，社會局也是分發前一天才收到通知王要來，預計會待超過半年時間，因為前一梯役男還在，也會教王大概工作流程，王也算滿進入狀況表現很正常。

蕭舒云說，目前一切都有照規定走，公文也主要是送一般性文件，比較機密文件通常不會讓役男送，而王本身也很低調，社會局平常上班也都有門禁管制，防止熱情粉絲來騷擾。

口罩 役男

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