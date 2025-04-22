藍營號召26日上凱道 台東縣長饒慶鈴因公確定缺席

不滿台北地檢署偵辦不實連署案，國民黨主席朱立倫號召支持者26日上凱道，讓賴清德總統聽到人民聲音，部分藍營縣市長表達參加意願。台東縣長饒慶鈴則因既定出國考察行程，確定不能參加凱道活動。

饒慶鈴表示，她今天下午就要率領縣府團隊與鄉鎮市首長前往德國考察淨零城鄉發展，這個行程早已訂定，所以26日的凱道活動，她是無法參加的，這部分也和黨團及主席報告；雖然屆時她人在國外，但會隨時掌握訊息。

此次考察團行程聚焦永續建築、再生能源、資源循環、綠色運輸、多世代社宅及高齡共照等議題，期以跨域交流汲取德國淨零城鄉治理經驗，為台東慢經濟注入願景。

據了解，考察團將前往德國圖林根州 Nordhausen、Feldheim 能源村、柏林 BSR 廢棄物循環園區、TXL 舊機場轉型基地、萊比錫智慧運輸中心，以及埃爾福特多世代住宅與周邊鄉村聚落等地。