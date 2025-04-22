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北市承德路工地鷹架傾斜 建管處開罰勒令停工

中央社／ 台北22日電

台北市承德路4段工地今天上午發生鷹架傾斜意外，建管處開罰9萬元並勒令停工，另將於本週前委託專業技師公會針對全市建築工程及外牆修繕等工程，抽查鷹架及配件是否穩固。

台大醫院東址院區外牆更新拉皮工程鷹架昨天上午倒塌，砸中1輛汽車，1名印尼籍男移工失聯，今晨近2時許被人在鷹架堆中發現，但已明顯死亡。另方面，承德路4段1處建築工地今天上午發生施工鷹架傾斜意外。

台北市建築管理工程處發布新聞資料指出，發生事故的承德路4段工地為地上10層、地下2層建築基地，工人上午操作怪手拆除頂樓帷幕玻璃牆面，因帷幕牆柱內鋼筋強度不足，導致整面牆體滑落撞擊鷹架，造成繫拉桿斷裂，讓鷹架結構傾斜。

建管處指出，此工程事故造成1輛自小客車受損，無人傷亡，警方已封鎖現場並實施交通管制，大型吊車也到場協助排除傾斜結構。

建管處表示，為防止事故擴大，已立即勒令發生事故的工地全面停工，並依建築法裁處新台幣9萬元罰鍰，將要求承造商提出復工計畫，且經專業技師公會審查同意後才能復工。

建管處長虞積學透過新聞資料表示，為加強安全管理，將於本週前委託專業技師公會針對全市建築工程及外牆修繕等工程，抽查施工鷹架及相關配件是否穩固等狀況，藉此強化施工現場安全管理，防範類似事件再度發生。

虞積學指出，針對涉及公共安全的施工違失事件，建管處將持續強化查核與監督作業，並督促業者落實各項安全防護措施，確保市民生命財產安全，與施工現場公共通行安全。

建築 配件

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