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北市電動車充電樁達1276樁 引入隨插即充更直覺

中央社／ 台北22日電

北市交通局今天表示，配合淨零碳排條例、打造綠色交通，透過公私協力布置電動車充電樁，北市公有停車場充電樁總建置數量已達1276樁，為全國第一，目標為今年底達1600樁。

北市交通局今天舉行「打造台北低碳城市，實現充電樁智慧管理」記者會；交通局表示，配合淨零碳排自治條例，積極推動綠色交通，並配合交通部補助打造完善充電環境，其中自治條例第17條明載，市政府應普設電動車充（換）電系統，公有建築物並應優先設置。

交通局指出，目前北市公有停車場充電樁總建置數量達1276樁，為全國第一；透過公私協力的模式持續推動智慧充電樁建置，優化城市能源管理，打造更永續的智慧充電生態。

交通局表示，目前北市約有2萬4000輛電動汽車，每年可減少5萬4000公噸二氧化碳排放量，相當於節省139.53座大安森林公園吸收碳排量（1座大安森林公園年吸碳為387公噸）。

交通局說，與民間業者攜手打造台北低碳宜居城市，加速綠色交通轉型，落實智慧城市與淨零碳排；而此次EVOASIS公司導入「AC隨插即充」技術，使車主無須額外操作，即可自動完成充電，提供更直覺、便捷的使用體驗。

同時，EVOASIS AC智能充電樁整合能源管理系統（EMS），優化電力調度與負載平衡，確保充電過程高效穩定，提升整體能源使用效率。

交通局說，將積極推動充電樁於114年底達1600樁，優化綠能基礎設施，落實低碳永續發展，將持續攜手產業夥伴，擴展智慧充電網絡。

北市 大安森林公園 電動汽車

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