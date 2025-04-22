士林鷹架傾斜挨罰9萬勒令停工 建管處要查全市鷹架

台大醫院院區昨發生工地鷹架倒塌釀1死，今上午士林一處建築工地也發生拆除帷幕玻璃致鷹架傾斜。建管處接獲通報後，立即派員趕赴現場勘查，現場造成1輛自小客車受損，已勒令全面停工並開罰9萬元；本周前委託技師公會抽查全市施工鷹架等狀況。

建管處指出，士林區承德路4段318號一處建築工地發生鷹架傾斜，該基地由炎洲股份有限公司申請拆除（案號113拆字第0079號），承造單位為旺洲開發股份有限公司，建築規模為地上10層、地下2層。

建管處經了解，施工人員於上午操作怪手拆除頂樓帷幕玻璃牆面時，因帷幕牆柱內鋼筋強度不足，導致整面牆體滑落撞擊鷹架，造成繫拉桿斷裂，致使鷹架結構傾斜，此工程事故造成一部自小客車受損，所幸無人傷亡。

建管處說，警方第一時間即封鎖現場並實施交通管制，大型吊車也已到場協助排除傾斜結構。為防止事故擴大，建管處已立即勒令工地全面停工，並依建築法第84條、第89條規定，裁處9萬元罰鍰。後續將要求承造單位提出復工計畫，經專業技師公會審查同意後方可復工。

建管處長虞積學表示，為加強安全管理，本周前委託專業技師公會抽查北市建築工程及外牆修繕等案件的施工鷹架是否穩固、相關配件狀況等項目，強化施工現場安全管理，防範類似事件再度發生。針對涉及公共安全的工違失事件，持續強化查核與監督作業，督促業者落實各項安全防護措施。