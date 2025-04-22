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新泰塭仔圳南北幹道明通車 議員林秉宥盼做好配套

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
莊泰路中央留設輕軌預定帶，種植不同灌木營造景觀廊道。圖／新北市地政局提供
莊泰路中央留設輕軌預定帶，種植不同灌木營造景觀廊道。圖／新北市地政局提供

新泰塭仔圳重劃區最主要的南北向幹道莊泰路，其領航路至莊田路間的路段將於明日下午1時開放通車，橫向的領航路、三泰路、中正路均銜接莊泰路，用路人可靈活運用以減少交通尖峰時段的擁塞狀況，議員林秉宥盼做好配套規劃避免車禍發生。

地政局表示，道路開通後估算約能節省10分鐘的區域交通時間。此外此段莊泰路也銜接了港泰自辦重劃區，為周邊市民朋友提供更便捷的交通動線。

新北市地政局表示，隨著工程進度推進，塭仔圳交通路網日益成形，去年開通區內首條30米計畫道路領航路之後，今年1月起，南北貫穿整個塭仔圳、全長3.75公里的莊泰路，也依工程進度分階段通車，為因應將來泰板輕軌行經，路中央留設了輕軌預定帶，現階段種植各種灌木營造景觀廊道，利用不同品種展現四季變化，將成為區內最長的一條景觀大道。

議員林秉宥則說，開路口自開通以來車流量越來越大，配套的號誌與標線卻還沒有到位。以機車左轉為例，目前中正路左轉莊泰路機車可以直接左轉，但是尚未畫設待轉區及相關標示，使得目前有待轉需求的機車族無所適從，險象環生。

他呼籲交通局應該盡速針對重劃區聯外道路盡速完成路口的號誌連動規劃與標線配套，以免道路開通的美意被不必要的交通事故折損。

地政局指出，莊泰路路寬30米，雙向各2個車道，明天下午1點將開放領航路至莊田路間的路段，預期將更有效的分散三泰路、中正路一帶車流，讓新莊、新北大道至塭仔圳地區的往來更為順暢，同時提升急救、緊急應變等公共安全效益，道路路口也設置庇護島、行穿線退縮，完善人本交通環境。

地政局提醒，由於工程持續施作，莊泰路銜接港泰自辦重劃區周邊道路時，路幅會縮減為雙向各1個車道通行，駕駛朋友請特別注意前方路況，依交通號誌或指引減速慢行，部分人行道及無障礙設施也因應工程進度而有變動，仍屬臨時設置，行人行走也請多加留意。

莊泰路(領航路-莊田路)雙向共4個車道，中間預留輕軌廊道。圖／新北市地政局提供
莊泰路(領航路-莊田路)雙向共4個車道，中間預留輕軌廊道。圖／新北市地政局提供

塭仔圳 重劃區

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