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人氣博物館前三名 淡水古蹟博物館今年再增1古蹟

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
淡水古蹟博物館館是台灣首座以古蹟保存、活化與再利用為宗旨成立的博物館。記者劉懿萱／攝影
淡水古蹟博物館館是台灣首座以古蹟保存、活化與再利用為宗旨成立的博物館。記者劉懿萱／攝影

據交通部觀光署統計，今年2月全台人氣前三名的博物館，分別是國立海洋科技博物館、猴硐煤礦博物園區及新北市立淡水古蹟博物館。淡古現轄下10座古蹟，3月已有80萬4729人次入館，今年底可望破300萬人次，今年預計新增「淡水崎仔頂施家古厝」，明年則有機會再多第12座古蹟。

淡水古蹟博物館館長蔡美治說，觀光遊憩據點往年以淡水紅毛城、滬尾礮台及前清淡水關稅務司官邸（小白宮）為計算標準，今年向觀光署申請改為新北市立淡水古蹟博物館，以整合新北市淡水區古蹟景點，並讓遊客了解博物館的功能與意義。

淡古是台灣首座以古蹟保存、活化與再利用為宗旨成立的博物館，主要經營管理淡水紅毛城、前清英國領事官邸、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、滬尾礮台、淡水海關碼頭、淡水街長多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍、得忌利士洋行、淡水木下靜涯舊居、滬尾小學校禮堂等10座古蹟，今年預計新增「淡水崎仔頂施家古厝」，成為淡古轄下第11座古蹟，明年則有機會再多第12座古蹟「淡水日商中野宅」，完成淡水古蹟博物館最後一塊古蹟拼圖。

值得一提的是，淡水古蹟博物館去年有263萬6475入館人次，預期在淡江大橋開通後，將是北台灣觀光旅遊的一級戰區，現已成功標租淡水海關碼頭及淡水紅毛城停車場，提升遊客接待能量。今年4月3日起首次推出的「寵物入館」政策，已有將近600隻寵物入館，吸引許多寵物網紅留言分享，帶動寵物出遊潮。

另外，淡水古蹟博物館近期已與國立政治大學及真理大學簽署合作備忘錄（Memorandum of Understanding，MOU），共享研究成果與文化資源，提升古蹟城的國際觀光量能。今年7月將受邀前往日本參加荷蘭商館文化遺產聯網會員大會，成為該會第14個會員國，不僅可享有各國的考查荷蘭東印度公司的成果，進而提升淡古研究與典藏的水準，最重要的是增加國際能見度，吸引全球觀光旅客來訪。

古蹟博物館 淡水

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