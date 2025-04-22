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免會員隨插即充 北市公有停車場充電樁居全國之冠

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
電動車充電樁。圖／台北市交通局提供
電動車充電樁。圖／台北市交通局提供

北市交通局推動綠色運輸，為了方便私人電動運具使用，利用公有停車空間優先布建電動車充電樁，今天記者會中宣布已建置1276充電樁，位居全國，目標今年底完成1600充電樁。交通局補充，透過公私合力建置電動車樁，在便民的前提下，提供優惠且多元支付。

停管處機電科長許捷翔表示，目前北市約有2萬4千輛電動汽車，換算每年可減少5萬4000公噸二氧化碳排放量，相當於節省139.53座大安森林公園吸收碳排量，為此配合淨零碳排自治條例推動綠色交通，交通部補助打造充電環境，市府以公有建築物優先設置。

許捷翔說，北市公有停車場的充電樁總建置數量達1276樁，今天記者會中EVOASIS公司導入的「AC隨插即充」即提供300樁，為全台首次使用，不需要加入會員，現場掃描QR Code就能使用充電。同時，透過優化電力調度與負載平衡，確保充電過程高效穩定，提升整體能源使用效率。

目前北市公有停車場電動車充電樁透過公私協力建置，除了EVOASIS公司外，也有華城電機公司。許捷翔補充，每家廠商會提供不同優惠特性之外，但為了方便車主使用，在訂定契約時會要求多元支付的選項，包含悠遊卡、信用卡等，不會造成車主的不便。

交通局補充，目前北市公有停車場的電動車充電車樁布建為全台最高，預計今年底達1600樁。同時，搭配1200月票、youbike30分免費、減碳存摺，以及私人運具的電動樁等，希望透過綠能交通與智慧基礎建設，達到便捷且低碳的生活。

交通局表示，目前公有停車場電動車充電樁已建置1276座，目標今年底完成1600座。圖／台北市交通局提供
交通局表示，目前公有停車場電動車充電樁已建置1276座，目標今年底完成1600座。圖／台北市交通局提供

停車場 北市 電動汽車

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