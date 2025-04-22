影／超逼真！大巨蛋首反恐爆炸演練 歹徒不滿時局挾持人質

台灣史上最大規模參賽人數的雙北世壯運下月17日登場，將於台北大巨蛋開幕，大巨蛋營運以來，今天也首度進行大規模反恐及爆炸演練。演習相當逼真，人員整備狀況也精實，蔣萬安裁示表示，「料敵從寬、禦敵從嚴」，強調安全沒有僥倖，一定做好萬全準備。

下月舉辦的雙北世壯運，目前北市警局的警力維安初步規畫2500名警力，不過仍會視情資與實際狀況滾動調整。今天反恐演練，則是模擬開幕典禮時，選手接駁專車遭挾持，由維安人員執行攔截圍捕及破窗攻堅，進行人質營救。

另外，大巨蛋模擬發生爆炸事件，現場爆砲聲相當驚人，警察局、內政部警政署刑事警察局偵查第五大隊及新北市政府警察局警犬隊，執行「爆裂物偵蒐處置」 。

今天警消動員大批人力、救護消防車輛的演練，過程相當逼真，演習是有兩名歹徒因對時局不滿，挾持世壯運專車上的人質，兩名歹徒持槍挾持人質時，，還怒喊「沒有人顧我們國家的死活，大家都顧自己啦 （台語）」，被挾持的人質則害怕喊「警察救我」。演習也演練反恐人員與歹徒如何談判及應變，還有特勤人員在周邊持長槍鎖定歹徒行動，最後終於將歹徒壓制，順利救出公車上遭挾持的選手。

市長蔣萬安視察整場演習後裁示，世壯運倒數25天，台灣將迎來台灣史上運動選手人數最多的運動賽事，指示同仁「料敵從寬、禦敵從嚴」，強調安全沒有僥倖，一定做好萬全準備，這是台灣第一次、也是亞洲第一次舉辦世壯運，面對各項突發狀況，唯有反覆演練，落實執行，才能確保賽會順利。