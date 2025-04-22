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新北校園就博會5校接力 釋出逾7700職缺

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市就業服務處4月中至5月中，將推出5場校園就業博覽會，釋出逾7700職缺。圖／新北市勞工局提供
新北市就業服務處4月中至5月中，將推出5場校園就業博覽會，釋出逾7700職缺。圖／新北市勞工局提供

畢業季將至，新北市就業服務處4月中至5月中，將推出5場校園就業博覽會，邀請台塑企業、長庚國際能源、南亞科技、和億生活、國泰商銀、亞東證券、亞東石化、SGS台灣檢驗、皇翔建設等合計206家知名企業及校友廠商共襄盛舉，共提供超過7700個職缺，薪資最高上看63K。

新北市就服處指出，這5場校園就業博覽會4月23日在宏國德霖科技大學、4月30日在明志科技大學、5月6日在致理科技大學、5月8日在真理大學、5月15日在亞東科技大學。

就服處說，因應市場內需擴大，各家廠商積極向社會新鮮人招手，整體職缺以科技製造業、一般服務業及旅宿餐飲業為大宗，釋出薪資最高上看63K，部分廠商也開出僑外生職缺吸引人才，同時搭配各校科系及辦學特色，邀請相關領域知名企業參與徵才活動。

此外，也提供合計超過840個兼職職缺，另有部分企業釋出實習職缺，提供在校生及有彈性工作時間需求的同學們更多選擇。

勞工局長陳瑞嘉表示，就服處致力於協助青年順利接軌職場，每年畢業季前的校園就業博覽會就是最好的就業平台，無論是即將踏出校園的社會新鮮人，或是仍在摸索職涯發展的在校生，都非常歡迎來參加。透過直接與企業主管面談，了解最新趨勢及市場需要的人才，儲備未來勇闖職涯的能力。

就服處指出，今年每個校園徵才活動現場皆設有「青年就業服務」專區協助職涯規畫及輔導，並提供青年相關就業措施等諮詢服務，同時安排「履歷健診」專區，由專業諮詢老師協助客製化個人履歷並傳授面試技巧，減輕青年首次投遞履歷的不安，提升就業成功率。

校園 職缺

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