議會國民黨團長照座談會提建言 新北長照處箭在弦上

台灣今年65歲以上人口已超過20%，進入超高齡社會，新北老年人口今年更已超過77萬人，新北市議會國民黨團推動新北市成立長照專責機構，今天邀請業者、公會座談提建議，都認為單一窗口，可減少行政流程，並提供更專業服務，新北成立長照處，箭在弦上。

新北市衛生局表示，長期照顧需求人數增加，為因應未來龐大的長照需求，除積極布建居家式、社區式及住宿式服務外，並持續推動預防及延緩失能照顧、強化失智症照顧量能等服務，本府研議評估「長照專責機關」，由社會局、衛生局正展開政策研究與評估長照處成立，以建立更完善長照整合體系。

市議會國民黨團今天在議會舉行「新北市高齡政策變革與展望」座談會，書記長王威元指出，新北老年人口數最多，最先遭遇超高齡社會的困境與挑戰，更應積極面對，現在作為不僅要解決未來問題，更彌補過去不足，若能率六都之先，把長照工作做好，對業界、政府，更對人民能夠減輕很多負擔。

王威元也說，長照不是只是提供居住、醫療照護，背後的食衣住行生活需求，都是可以納入思考的角度，不只照顧生理，也要照顧心理，帶動產業發展。

議員劉美芳則說，整合單一窗口，有利整合跨局處業務，並減少民眾來回奔波困擾，另新北城鄉差距大，專責單位可提供量身定做的服務策略，避免資源過度集中都會區。

議員黃心華、江怡臻、林國春也指出，高齡政策包含多種面向，從居住問題到慢性病照顧，都需要各界提出建議，未來統籌分配稅款新北將增加374億元，除基礎建設，更將用在社福政策，他們會持續爭取成立長照處。

現場業者代表之一耆寓日照中心董事長盧允中指出，長照2.0走了快10年，相關服務費用與當初相同，但這5年通膨巨變，他建議可以比照油價，建立相關審議委員會，有助於業者承擔更大社會責任，提供更好創新服務。

盧允中說，過去長照業務由衛政、社政合作分工，若成立綜合性機構，有很多流程要會各不同單位，非常耗時，若其中一個單位有意見，又要重來，成立專職單位溝通會比過往快速，尤其不同縣市地方差異化巨大，在經營成本也有不同，專責單位可因地制宜，制定出更符合民眾需求的服務。