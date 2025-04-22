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瑞芳4.3公里汙水主幹管動工 預計2029年完工改善環境品質

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
「瑞芳地區污水下水道系統第一期第一標主幹管及瑞芳水資源回收中心進流管工程」工程範圍。圖／新北市水利局提供
「瑞芳地區污水下水道系統第一期第一標主幹管及瑞芳水資源回收中心進流管工程」工程範圍。圖／新北市水利局提供

新北市水利局辦理「瑞芳地區汙水下水道系統第一期第一標主幹管及瑞芳水資源回收中心進流管工程」，已於3月決標動工，總長約4.3公里，預計2029年7月完工。水利局表示，完工後將有助改善基隆河水質，並大幅提升當地居民生活環境品質。

水利局表示，本案主幹管自楓子瀨路與宜蘭線鐵路交會處起，沿台2丁線向東鋪設，終點至介壽橋與中山路口，工程將做為瑞芳未來生活汙水輸送至水資源回收中心的重要管線。

水利局長宋德仁指出，瑞芳地區早期為煤礦與金礦開發重鎮，人口逐漸集中，都市化程度提高，對汙水處理設施的需求日益增加。該區汙水系統過去原規畫採BOT模式推動，後因政策調整與財源限制，改由地方自辦，經市府積極爭取，獲中央核定補助後，終於完成第一標主幹管的發包作業。

宋德仁說明，瑞芳水資源回收中心目前正進行工程設計作業，預計2026年發包，第一期每日處理量可達4500噸。完工後將陸續接管四腳亭、瑞芳市區及爪峰地區的生活汙水，汙水將統一輸送至回收中心處理，改善排放水質，避免汙水流入河溝產生惡臭，完成接管的住戶也無須再定期抽水肥。

水利局補充，汙水下水道系統建置完成後，不僅有助防止水體污染，恢復河川原有水質，也能改善居家周邊環境，是都市發展過程中不可或缺的基礎建設之一。

施工人員在地下進行污水管線推進施工。圖／新北市水利局提供
施工人員在地下進行污水管線推進施工。圖／新北市水利局提供

水利局 水質 瑞芳

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