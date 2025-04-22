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移居台中雙重懲罰？房客設籍被拒未享市民福利還遭罰款

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員楊典忠指出，每年700多名租屋族，可能設籍遭房東拒絕，沒福利逾期設籍還要罰款。記者趙容萱／攝影
台中市議員楊典忠指出，每年700多名租屋族，可能設籍遭房東拒絕，沒福利逾期設籍還要罰款。記者趙容萱／攝影

台中市民政局統計，戶籍登記逾期依戶籍法裁罰案件數，近兩年來共查獲1471件、共裁罰110萬7600元。民進黨台中市議員楊典忠指出，外縣市在台中租屋族，面臨房東拒絕設戶籍，不能享受市民權利福利，還要被市府罰款，要求市府設置「租屋族設籍協助窗口」不要讓租屋族成「二等市民。」

台中市2025年3月底總人口數286萬5947人，直接被遷戶籍到戶政事務所總人數1萬3464人，主要為房屋所有權人申請，占全市人口比例0.46%，即房東把前房客未遷出戶籍的問題通報戶政事務所，就可將房客戶籍遷到戶政事務所。

楊典忠指出，根據民政局提供資料，戶籍登記逾期，經催告不為登記或不實申報，2023年769件，裁罰金額583100元；2024年702件，裁罰金額524500元，平均下來每案罰款約750元。他質疑如房客搬走可遷戶籍，為何不遷入下一個租屋處？為什麼還要被依戶籍法裁罰300到900元。

楊典忠說，法律雖保障租屋族設籍權益，實務上房東知道房客設籍後，常常以漲房租、不續租、提前解約等應對，他要求市府官員應了解租屋族真實處境。他說「實際居住」卻無法設籍，即便租屋族在台中市勞動、納稅、創造價值，卻無法享受應有的市民權益，無異「二等市民」

楊典忠說，現實租屋族面臨房東不讓設籍的困境，如果房客設籍不是終止合約就是漲租。外縣市租屋族不能設籍台中，已剝奪不少市民定限定的福利，結果還要再罰一筆，台中號稱是宜居城市，難道「移居台中，雙重懲罰」嗎？

設籍台中市的公民權益與福利，包括台中公車的市民限定綁卡免費，敬老愛心卡每月1000點、老人健保免費、中低收入戶、中低收入老人生活補助、身障生活補助等。

法制局長李善植表示，依住宅租賃定型化契約不得記載事項第4點規定，不得記載承租人不得遷入戶籍，如有類似約定，依消費者保護法規定，該約定無效。若房東仍以不得遷入戶籍記載於租賃期約，承租人申訴後，得裁處3萬元以上30萬元以下罰鍰。

民政局長吳世瑋表示，民眾依居住事實可以申請租屋處戶籍。

民政局長吳世瑋說，如果房東與房客有租賃契約，可走法律程序，戶政所認定有居住事實、有租屋契約就可設戶籍，如果房客搬走房東也可主動辦遷出。

楊典忠要求市府應主動設置「租屋族設籍協助窗口」，他說，生活在台中卻無法當上台中市民，這是行政制度的怠惰。

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